Frente Amplio pide las cuentas del Fondo Coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¿En qué se viene gastando el Fondo Coronavirus? El Frente Amplio (FA) retomó esta pregunta en el marco de la discusión presupuestal en Diputados, luego de reiterados planteos que no han tenido respuesta.

Esta vez se intentó incluir un artículo que obligara al Ministerio de Economía y Finanzas a “publicar mensualmente rendiciones de cuentas parciales del Fondo Solidario Covid 19, detallando los ingresos percibidos por el Fondo (...) así como los gastos financiados por el Fondo, especificando el monto por inciso y concepto de gasto”.

El exjerarca del MEF y actual asesor parlamentario, Martín Vallcorba, expresó en diálogo con El País su “sorpresa” porque la coalición no solo no apoyó el planteo, sino que ni lo discutió en comisión. A su juicio la actitud roza el “ninguneo”.



Lo cierto es que la ley que creó el fondo en cuestión dice que el Poder Ejecutivo “deberá rendir cuentas de lo actuado a la Asamblea General” pero “dentro de los 90 días posteriores al vencimiento de la vigencia del Fondo Solidario COVID-19”, y con una posibilidad de prórroga por 90 días más. Significa que el gobierno tiene hasta seis meses para dar las cifras una vez concluida la emergencia sanitaria.



La paradoja es que esta disposición no estaba en el proyecto original, sino que fue incluida por iniciativa del FA. Vallcorba explica que en aquel momento “no estaba claro cuál iba a ser la extensión de la emergencia sanitaria” y que ahora, pasados seis meses, “es razonable que exista una rendición de cuentas más frecuente”.

Los diputados de la coalición remiten al mensaje presupuestal que envió el gobierno en agosto y que estima que se han gastado US$ 768 millones entre “medidas del Mides” (US$ 116 millones), “seguro de paro” (US$ 396 millones), “resignación de aportes” (US$ 157 millones), “seguro por enfermedad” (US$ 49 millones), “licencia construcción” (US$ 10 millones) y “compra insumos” (US$ 40 millones).



Para Vallcorba es “insuficiente” y “no es razonable que se presenten estimaciones de recursos ya gastados”.