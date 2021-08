Frente Amplio nombra a nueva coordinadora para reconciliarse con el interior

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

María Jossé Rodríguez Yemini es desde el sábado coordinadora de Frente Amplio junto a Ricardo Ehrlich. Su nombre no es conocido en los medios, pero tiene una historia de militancia de base con foco en el interior del país, justo donde la izquierda perdió votos en las últimas elecciones y que apuesta ahora a recuperar.

Nació en Bella Unión, pero a los cinco años abandonó la localidad de Artigas junto a su familia por motivos políticos. En plena dictadura, su padre (dirigente sindical y socialista) decidió trasladarse hasta Young. Residió allí hasta los 16 años, cuando se mudó a Paysandú y luego se radicó en Montevideo para estudiar Economía. Sin embargo, a los 19 años quedó embarazada y tuvo a su primer hijo a los 20, volvió a Bella Unión y cuando se separó de su esposo regresó a Young en 2012. Actualmente, tiene 52 años, tres hijos y un nieto. Trabaja en un banco privado y completó la carrera de administración.

La militancia comenzó en su casa, ya que sus padres eran los dos frenteamplistas, y luego en un comité de base. Fue concejal de Young (entre el 2015-2020), candidata a la diputación por el Partido Socialista e integró la lista de suplentes a intendentes del candidato del FA Óscar Therzagui.



Se identifica como feminista pero no es de andar “a los codazos” y tiene el aval de la Unidad de Ciudadanas del FA, a pesar de que no fue uno de los nombres propuestos para el cargo.

“Digo que sí soy feminista, pero una feminista del interior. Trabajo muy bien con los hombres y nunca tuve problema de ir a pelear un lugar, los lugares se me han dado de forma muy natural. Nunca tuve ese problema de tener que abrirme espacios con los codos”, señaló en diálogo con El País.



Es partidaria “de construir con los hombres”, porque según dijo “no se trata de una lucha de unos contra otros”. Está claro que no es la típica feminista, de hecho prefiere decir que es “un militante de base” y no “una militante de base”, porque dijo sigue “hablando en idioma español”.

¿Cómo llegó?

Las bases del interior coordinan acciones en un grupo de WhatsApp y se reúnen en Montevideo antes de los Plenarios, Rodríguez coordina el funcionamiento. Su nombre no fue planteado por el Partido Socialista, sino por un comité de base de Young



En su momento, Rodríguez estuvo entre las nominadas a vicepresidenta (en el período de Javier Miranda) pero no aceptó porque no estaba dispuesta a viajar permanentemente en Montevideo. Esta vez y con la pandemia de por medio, la realidad cambió (buena parte de las tareas se hacen por Zoom) esto posibilitó que aceptara el desafío.

Que sea una de las coordinadoras del FA no es casualidad. En las últimas elecciones, la izquierda perdió votos en el interior del país y ahora apunta a reconciliarse con parte de ese electorado del que se había alejado. Su trabajo como coordinadora de base en el interior fue clave para que resultara elegida por unanimidad en el Plenario del pasado sábado. Consideró que el objetivo de la gestión con Ehrlich es “cambiar el relacionamiento con el interior”. “El FA hizo cosas muy buenas como la agenda de derechos, pero la idiosincrasia del interior es diferente y hay que trabajar estos temas de forma diferente”, señaló Rodríguez.



Su plan es trabajar con una agenda armada “no desde Montevideo sino desde el interior”.