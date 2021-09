Frente Amplio interpelará a Heber por la fuga del preso del ex Comcar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fracasó este miércoles en la Cámara de Diputados, por 40 votos en 92, una moción presentada por el Frente Amplio para llamar al régimen de comisión general al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por la fuga del recluso Hugo Pereira del ex Comcar el pasado 14 de agosto. Luego del fracaso, la oposición presentó otra moción para interpelarlo, que salió afirmativa por 40 en 90.

La interpelante será la diputada Lucía Etcheverry, del MPP y se buscará reclamar responsabilidad política al ministro. Aún no hay fecha fijada para el llamado a sala.



“La fuga apareció en la prensa 10 días después y luego comenzó una serie de incongruencias de las autoridades nacionales”, apuntó el diputado y coordinador de la bancada de la oposición, Daniel Caggiani.



El legislador señaló, en su fundamentación de voto, que “preocupan las contradicciones” entre Heber y el ministro de defensa Javier García. “No nos alcanzan las confusas explicaciones públicas”, enfatizó.



Caggiani dijo, sin embargo, que el ministerio “no es el responsable último de la fuga del recluso, porque decir eso sería caer muy bajo”.



Para ser aprobado, el llamado en régimen de comisión general tiene que tener el apoyo del 50% de la Cámara, por lo que desde la oposición se pidió apoyo al resto de los partidos políticos.



Sin embargo, Juan Martín Rodríguez, diputado nacionalista, explicó que no se acompañaría el planteo porque Heber asumió el compromiso de concurrir el próximo jueves 9 de setiembre a la Comisión de Seguridad y Convivencia.



Asimismo, el diputado colorado Felipe Schipani indicó que no se votaría la moción por entender que “hay instancias previas que merecen ser agotadas”. “La entidad del tema planteado no amerita un régimen de comisión general”, afirmó.



“El tema no reviste entidad, no estamos ante un narcotraficante como se ha dicho”, indicó. Además, recordó que “en instancias análogas mucho más graves” como la de Rocco Morabito no se planteó un llamado a comisión general. Schipani dijo que se pretende “armar una tormenta en un vaso de agua”.