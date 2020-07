El Frente Amplio decidió que no votará la venia para Washington Abdala en la OEA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La bancada del Frente Amplio en el Senado resolvió este lunes que no votará la venia enviada por el Poder Ejecutivo al Parlamento para designar a Washington Abdala como el próximo embajador de Uruguay ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general es el excanciller uruguayo Luis Almagro.

El senador frenteamplista Charles Carrera dijo a El País que consideran "que esta persona no cumple los perfiles necesarios como para ocupar un cargo de tal investidura, por varios motivos".



Uno de ellos es que "no ha tenido en sus declaraciones públicas y en su accionar una actitud mesurada, una actitud acorde, razonable y coherente con lo que ha sido, es -y esperamos que siga siendo- la política exterior del Uruguay. Que por suerte, más allá de algunos matices, es una política de Estado, profesional".



Además, comentó que "Uruguay en su política exterior siempre ha promovido una actitud mesurada, conciliadora, una posición que apuesta a la solución pacífica de las controversias".



Asimismo, expresó que es "un país que respeta a rajatabla el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados. Porque a través de nuestra política exterior reconocemos y nos relacionamos con Estados y no hacemos valoraciones sobre otros gobiernos. Si uno ve las actitudes que este señor ha asumido respecto de otros países -descalificando a sus mandatarios como es el caso del presidente y la vicepresidenta de Argentina, el presidente de Colombia Iván Duque, uno entiende que no cumple con esos requisitos que son necesarios para el cargo, para lo que debe ser la política exterior responsable y profesional, que debe impulsar el representante de Uruguay ante la OEA".



"Por esa razón no compartimos su designación", indicó el coordinador de la bancada frenteamplista en el Senado.



El 9 de noviembre de 2018 Abdala escribió en su cuenta de Twitter sobre una foto del expresidente José Mujica con Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil, y Cristina Ferández de Kirchner: "Es un error. Pepe Mujica no es como ellas, o no debería serlo. Esa foto lo daña y nos daña como país. A veces los líderes políticos no advierten lo obvio. Cristina y Dilma son otra cosa, fea, jorobada...", publicó. El Frente Amplio hace referencia a este tipo de mensajes para no vetar ahora la venia.

Pepe Mujica se sacará foto con Dilma y con Cristina en cumbre anti G20.

Es un error.

Pepe Mujica no es como ellas, o no debería serlo.

Esa foto lo daña y nos daña como país.

A veces los líderes políticos no advierten lo obvio.

Cristina y Dilma son otra cosa, fea, jorobada... — Washington Abdala (@turkabdala) November 9, 2018

La venia de Abdala precisa mayoría simple para su aprobación.

El Poder Ejecutivo remitió la venia al Senado el pasado 30 de junio. En el texto se plantea que "la capacidad y eficiencia" que Abdala "ha puesto de manifiesto en las actividades desarrolladas a lo largo de su carrera profesional, según se manifiesta en el curriculum vitae que se adjunta, constituye a juicio del Poder Ejecutivo, un factor evidente de idoneidad para las responsabilidades que el gobierno de la República se propone asignarle".