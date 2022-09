“El Frente Amplio debería ser honesto y admitir que se equivocó con la LUC”, dice Lozano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador y vicepresidente de Cabildo Abierto, Raúl Lozano, dice que se mantendrán leales al gobierno, aún durante la campaña electoral hacia 2024. También entiende que la aprobación de los proyectos de ley que presentó su partido van a un “ritmo lento”. Y por ello, lo planteó en las mesas de coordinación en la Torre Ejecutiva. Cree, además, que el FA debería tener la “honestidad intelectual de decir: ‘Nos equivocamos’”, ya que lo que la oposición había denunciado sobre la LUC, a su entender, no se cumplió.



-¿Cree que dentro de la coalición hay cierto recelo porque Cabildo Abierto (CA) a veces busca acuerdos con la oposición?



-Desde el principio dijimos que íbamos a respetar lo que firmamos en el Compromiso por el País. Está en nuestra propia naturaleza acordar y cumplir con ello, y no estar continuamente cambiando de postura, como a veces se ve por allí. Después, siempre dijimos que apoyaríamos lo que fuera bueno para el país, sin importar quién lo propusiera. Si lo propone el Partido Nacional (PN) o el Partido Colorado (PC) o nosotros, por supuesto que siempre lo vamos a estar acompañando. Y, si lo propone el Frente Amplio (FA), también. Por eso se han dado algunas circunstancias en las cuales sí hemos votado con la oposición. Pero nosotros no tenemos la exclusividad en eso. Recordemos que el PN votó con el FA, por ejemplo, las redes de aeropuertos nacionales, algo que nosotros no acompañamos. Y recordemos que el PC va a votar junto con el FA la propuesta de la eutanasia, y CA eso no lo acompaña.

-¿Puede ser que esté llegando un momento en el que se empiezan a resentir los vínculos o que comienzan a marcarse más los perfiles en cada uno de los socios de la coalición?



-Creo que la coalición va a seguir su camino, cada uno con su perfil. Puede ser que aparezcan un poco más de diferencias a partir de ahora o que vayan surgiendo con el tiempo. Pero me parece que en la coalición, si fuera por CA, no va a pasar lo que tradicionalmente ha sucedido. Que es que, cuando se ha hecho algún tipo de coalición de gobierno, el socio del partido que está en el gobierno en determinado momento pega un portazo y se va.



-¿Su partido no va a pegar el portazo y se va a ir?



-No. Tiene que ser por algo muy especial. CA se va a mantener leal al gobierno y leal con lo que es su saber entender.



-¿Incluso durante la campaña para 2024?



-Sí, claro. CA va a manifestar sus diferencias y discrepancias, de repente, con los otros partidos durante la campaña. Va a ser natural, vamos a estar en competencia y, en definitiva, es la voluntad popular la que tiene que decidir por quién votar. Lo ideal es que, justamente, se le proporcione a la ciudadanía un menú atractivo y diferente. No podemos ser todo lo mismo. Tenemos que tener nuestras diferencias con los demás.



-¿Por qué cree que no se han aprobado iniciativas de Cabildo Abierto?



-Es una pregunta interesante. Ha pasado que algunos proyectos han venido con alguna modificación, después ha venido el Poder Ejecutivo y se aprueban con mayor facilidad. Pero los de CA en sí van a un ritmo lento para nuestro gusto. Tendrían que ser un poco más ejecutivos y resolverse en forma más rápida.



-¿Lo han planteado a nivel de gobierno?



-Lo he planteado muchas veces a nivel de coordinación de bancadas de la coalición y en las reuniones que hicimos en la Torre Ejecutiva. Hemos planteado que nos preocupa que no se aprueben estos proyectos de ley porque atienden problemas reales que tiene la gente, y no son problemas que vienen del exterior, creados, ni que obedezcan a una agenda que no sea la de Uruguay.



-¿Cabildo debería apoyar igual la reforma de seguridad social sea como resulte el texto o el respaldo estará supeditado a que sean atendidos, por lo menos, algunos de los planteos más importantes que realizó el partido?



-El texto es un anteproyecto. Creo que todos los partidos coincidimos en una necesidad de una reforma del sistema de seguridad social. Ya desde que el FA estaba en el gobierno se hablaba de esta reforma. Entendemos que es uno de los grandes problemas que tiene que enfrentar el país. Hay que buscarle una solución y no seguir pateándolo para adelante. Para eso, debe haber un gran acuerdo nacional. ¿Por qué? Porque lo más fácil es negar todo, pararse en la vereda de enfrente y empezar a bombardear al proyecto. Nosotros hemos hecho varias propuestas, y algunos de los 12 puntos que se plantearon son más prioritarios que otros. Posiblemente, cuando llegue el proyecto al Parlamento, no estén todos los puntos. Entendemos que se incluyan más o menos, pero no que no venga ninguno. Y, si no viene ninguno, después viene un debate parlamentario en el que, obviamente, vamos a insistir con las propuestas.

"Me imagino a los blancos abroquelados con el candidato de CA”. Raúl Lozano Senador de Cabildo Abierto

-¿Cree que se puede dar un debate intenso, friccionado, una vez que empiece la discusión en el Senado?



-Y es un problema de alta sensibilidad para mucha gente. Pienso que se debe defender a la gente y sobre todo, sin duda, a la clase media que a veces es olvidada y también a las clases más frágiles. Nuestras propuestas van en esa dirección. Vamos a defender nuestra postura y veremos qué sucede luego de un debate como debe ser: franco y honesto entre los distintos partidos. Esperemos que el FA no adopte la actitud cómoda de tirar piedras y no votar nada. Porque aparte es una ley que no va a afectar a este gobierno. Y hoy, ¿quién tiene la bola de cristal como para decir qué partido no va a ser gobierno?. Nosotros, como CA, pensamos que podemos ser gobierno y evidentemente queremos solucionar este problema. Este, el de la seguridad social, va a ser un gran problema en el mediano plazo, con lo cual, el país todo junto, el país unido y el sistema políticos unido, debe de resolverlo de la mejor forma tratando de afectar lo menos posible a las personas.



-CA ha sido crítico con la gestión de seguridad que lleva adelante actualmente el ministro Luis Alberto Heber. ¿Cómo analiza la suba de homicidios, que pareciera no lograr revertirse?



-Es un problema multidisciplinario. La seguridad no es un problema solamente del Ministerio del Interior. Tiene que ver con el trabajo, la educación, la salud, las adicciones, las rehabilitaciones, la justicia. O sea, es un tema multidisciplinario, y ahora, sin duda, el problema de la droga está incidiendo en el aumento de los homicidios.



-Pero Cabildo propuso cambios en la gestión del MI y no fueron atendidos todavía, ¿no?



-El otro día estuvimos con el ministro en el Parlamento y explicó algunos cambios que sí.



-¿Cuáles?



-Por ejemplo, habló de algunas comisarías que reabrieron y se empezaron a fortalecer.

"Hay que tratar de tener una estrategia de país, como tiene otros”.

Raúl Lozano Senador de Cabildo Abierto

-¿Pero el ministro dijo que así respondía a uno de los pedidos de Cabildo o es una interpretación suya?



-No lo dijo pero nos miraba (se ríe). Entendemos que sí fue por pedido nuestro. Aparte esas medidas concretas están en nuestro programa de gobierno de 2019. Luego se lo habíamos pedido a (Jorge) Larrañaga y ahora al ministro Heber. Pensamos que las comisarías no deberían ser solo centros para atender denuncias, sino que también sean centros de recolección de información para saber qué es lo que está pasando en el barrio y que hagan ciertas tareas básicas de inteligencia operativa. En general se viene avanzando; creo que la LUC le dio herramientas a la Policía, que hace un trabajo muy importante y está cumpliendo una labor muy importante para la sociedad. Y la LUC le dio nuevas herramientas. El FA dijo una serie de disparates que no se dieron y la realidad ha demostrado ya en estos más de dos años que lleva de vigencia la ley que todo eso que decían, lo del gatillo fácil y esto y lo otro, no se ha dado. Creo que no embocaron ni una. Entonces me parece que deberían de tener la honestidad intelectual de decir: “Nos equivocamos”. O sea: “Al defender la derogación de los 135 artículos, nos equivocamos con el tema del desalojo exprés, nos equivocamos también con que estaban terminando con Antel...”. Uno empieza a detallar y realmente se equivocaron en muchas cosas o en todo.

perfil Un legislador activo Desde marzo de 2020 ocupa una banca en el Senado en representación de Cabildo Abierto, del que es fundador y su vicepresidente desde 2019. También formó parte de la creación del Movimiento Social Artiguista, que se declara inspirado en el ideario Artiguista.



El partido nació en diciembre de 2018 y tuvo de candidato a la presidencia de la República al actual senador Guido Manini Ríos. Para el balotaje de noviembre de 2019, CA pasó a ser parte de la coalición multicolor y hoy tiene dos ministros.



Lozano participa en nueve comisiones en la Cámara de Senadores, entre ellas, Asuntos Internacionales, Asuntos Laborales y Seguridad Social, Medio Ambiente, y Población, Desarrollo e Inclusión.



En su rol de militar, alcanzó el grado de Coronel, así como también fue asesor de Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) de las negociaciones de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno colombiano. A su vez, fue asesor ONU en misiones de paz en Costa de Marfil, Angola y Camboya.

“Nadie puede negar que Salinas es un capital político”

-¿En qué está el ámbito de coordinación de la coalición, que solía sesionar con cierta periodicidad en la Torre Ejecutiva?



-Hace un tiempo que no nos han llamado. Creo que son ámbitos en los cuales uno tiene que aprovechar para decir las cosas que se piensan. No es ir a decir todo que sí, ni nada por el estilo. Es plantear las cosas con el respeto que nos debemos tener, pero duros con el problema y suaves con las personas. Como dicen los negociadores de Harvard.



-¿Cree que esta iniciativa de CA de reunirse con todos los partidos para lograr acuerdos generales sobre políticas de Estado puede generar resultados concretos?



-Tenemos esperanza de que sí porque, si no, vamos a seguir siempre igual: una parte del sistema político gobernando y la otra parte siempre criticando, siempre considerando todo insuficiente o tardío. Cuando en realidad hay políticas que creo que trascienden a los gobiernos y que deberían pensarse en clave de país y no simplemente por el gobierno que esté de turno. Hay que tratar de tener una estrategia de país, como otros la tienen.



-¿La posibilidad de que Daniel Salinas no esté en las próximas elecciones, que se daría en el caso de ser electo o designado para un cargo en la Organización Paramericana de la Salud (OPS), afecta el desempeño electoral de CA?



-Nosotros realmente entendemos que primero está el país. Que el doctor Salinas es un capital político creo que en este momento nadie lo puede negar. Para Cabildo Abierto creo que es fundamental que Salinas esté aquí para las elecciones y podamos contar con él. Pero no se puede pensar con una mentalidad egoísta, de decir no, que Salinas no vaya a la OPS para que podamos contar con él y que de esa forma tengamos, evidentemente, un caudal de votos superior. Y sabemos que es lo que el propio Salinas quiere: le gustaría ser nominado allí en la OPS.



-En el Partido Nacional ya aparece de manera pública la figura de Álvaro Delgado como precandidato para la presidencia. ¿Cómo se ve desde CA que ya se empiece a hablar de las elecciones de 2024?



-Nosotros vamos a apoyar la candidatura a la Presidencia del general senador Guido Manini Ríos. Los otros partidos harán lo que harán. Así como nosotros reclamamos nuestra autonomía, nuestro perfil, los otros que hagan lo que les parezca mejor. No nos inquieta que aparezcan este tipo de cosas, si se quiere rencillas entre los propios integrantes del PN o del PC si fuera el caso. Nosotros nos vamos a ocupar de CA.



-¿Se imagina a CA abroquelado nuevamente con un candidato blanco?



-No, yo me imagino a los blancos abroquelados con el candidato de CA.



-¿Qué le parece Delgado, el candidato más firme del PN?



-Tengo una excelente relación con él. Pero eso será decisión del Partido Nacional.