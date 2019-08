La fórmula del FA promete luchar contra la inseguridad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara”, cantaba Daniel Martínez por un lado y Graciela Villar por otro. “El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de la mano”, coreaban ayer en Playa Pascual. Después de un repertorio popular interpretado por un residente de la zona, la fórmula del Frente Amplio se subió al estrado para bailar al ritmo del nuevo jingle.

La primera en hablar fue Villar, quien se presentó como “nieta e hija” de dos empleadas domésticas que no se pudieron jubilar nunca y destacó como logro el reconocimiento de la labor. También afirmó que desde que gobierna el Frente “el peón rural no es más un esclavo”. Pero más allá de eso, la candidata a vice reconoció que aún “hay muchas cosas para resolver” y “muchos bolsones de pobreza”.

El baile de la fórmula del Frente Amplio en un acto en Playa Pascual vía @elpaisuy pic.twitter.com/2mP939rVme — Valeria Gil (@lgilvale) 23 de agosto de 2019

Después de pedir a todos los presentes que le enviaran sus buenos deseos de recuperación al presidente Tabaré Vázquez -al que se le detectó ayer en una biopsia la presencia de un tumor maligno en el pulmón- el candidato recordó las condiciones de vida de la población en el 2002. Enseguida afirmó que se mejoraron las condiciones socioeconómicas de la población, pero hay temas que “duelen”, como la inseguridad.

“Hemos trabajado y debemos reconocer que no hemos logrado frenar el crecimiento de la violencia, que de a poco va calando en las relaciones humanas. Sepan que estamos comprometidos a luchar contra eso, de la misma forma que hemos hecho lo mejor que hemos podido y hemos puesto a los mejores hombres a luchar contra la inseguridad”, señaló. Enseguida nombró directamente a Gustavo Leal, asesor de seguridad y convivencia del Ministerio del Interior, quien se encontraba en el acto y es el vocero de Martínez en la materia. Además es un firme candidato para asumir el papel de ministro del Interior en caso de que el oficialismo alcance su cuarto gobierno.

Martínez dijo que Leal demostró su compromiso por derrotar la inseguridad para “que las mafias y los delincuentes no nos roben los sueños y la alegría de vivir”. Se comprometió a trabajar “quirúrgicamente” sobre la base de la prevención y la represión.



El candidato no se quiso comprometer en achicar el Estado, porque según dijo la discusión no pasa por un Estado “ni chico, ni grande, ni gordo, ni flaco”. “Queremos un Estado inteligente al servicio de la gente”, afirmó. Otra promesa a la que no está dispuesto es la de crear más empleo, porque según dijo no quiere parecer “Papá Noel o los Reyes Magos”.



Aseguró que el camino “no es con vanas promesas” y pasa necesariamente por “medidas concretas” como la capacitación de 80.000 trabajadores al año. “Queremos gente formada, no que mendigue un trabajo y que tenga que alcahuetear a un político para tenerlo”, acotó.



Con la voz ronca, concluyó su discurso con un “viva la esperanza, viva el Frente Amplio y viva el Uruguay”. Enseguida sonó una vez más el jingle: “Vamos a hacerlo mejor, vamos a hacerlo mejor”.