Casi 40.000 firmas contra ley de derechos "trans"

La discusión del proyecto de ley del gobierno por el que se consagran diversos derechos de personas transexuales está teniendo más repercusión social de lo esperado, y va camino a convertirse en uno de los temas del año, como en el pasado lo fueron otras iniciativas del Poder Ejecutivo que establecían lo que se conoce como "agenda de derechos" de colectivos minoritarios.

Ayer se presentaron ante la comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado cuadernetas con más de 33.000 firmas de ciudadanos que se oponen a la iniciativa, las que se suman a otras 5.600 rúbricas que se habían entregado la semana pasada en el Palacio Legislativo.

Esto sucedía a media tarde en el segundo piso del edificio legislativo mientras en la acera algo más de mil personas manifestaban en contra de la ley.

En cuanto al proyecto en sí mismo, en la comisión se congelaron cinco artículos que fueron considerados polémicos y que generan el rechazo de los partidos de la oposición, así como de algún senador del Frente Amplio.

Dos de esos artículos que fueron retirados de la discusión mientras se decide qué hacer con ellos, son el 5° y el 17° que permiten el cambio de identidad, sexo y la hormonización de los menores de edad que deseen hacerlo, sin que necesiten el consentimiento de sus padres. Estos artículos de todos modos disponen la intervención previa de la justicia cuando un menor haga la solicitud.

La persona que entregara las 33.000 firmas ayer ante la comisión del Senado acompañó los biblioratos con una carta y además solicitó que su entrega quedara registrada en actas y que se le otorgara una contestación formal.

La moral.

"He aquí parte del pueblo uruguayo (...) estamos aquí por nuestros hijos, por nuestros nietos, por la juventud, los adolescentes y los niños, debido a que nos sentimos, como padres y abuelos, despojados de nuestros derechos inalienables de sustento, apoyo, educación, protección y en forma especial de la moral", informaron durante la lectura de una proclama en la explanada del Legislativo.

"La moral que sostiene y emerge de principios y valores que indiscutiblemente los faculta y cultiva la familia debidamente constituida por un hombre y una mujer en el momento solemne de la declaración de matrimonio. Principios y valores que siempre fueron defendidos por nuestros constituyentes", agregaron.

El proyecto de ley para personas trans tiene, entre otros, el objetivo de reparar los actos de "discriminación y estigmatización" de los que fueron "históricamente víctimas", según lo que indica en su exposición de motivos.

Además apunta a que exista una integración tanto a nivel social como cultural así como que tengan derecho a la cultura y a la salud sin "ningún tipo de discriminación y/o patologización por su identidad de género", según consta en el proyecto de ley.

Los partidos Nacional y Colorado anunciaron que si los artículos sobre los menores de edad no son retirados del proyecto no lo acompañarán, más allá de precisar que en ambas fuerzas políticas hay intención de contemplar la situación de postergación y discriminación que han sufrido las personas trans.

Compensación.

. Asimismo, hay una disposición para que en casos debidamente comprobados de hostigamiento laboral en los años de la dictadura, las personas trans reciban una compensación pecuniaria equivalente a alrededor de $ 11.000.

Si bien preferiría que las personas que deseen cambiar de identidad y de sexo asimilando un tratamiento con hormonas lo hicieran una vez que alcancen la mayoría de edad, el senador del Frente Amplio Marcos Otheguy (Rumbo de Izquierda) sostuvo que estas personas han estado marginadas y que el gobierno quiere atenderlas "con un conjunto de políticas afirmativas".

Otheguy lamentó que algunos colectivos que se oponen a esta ley estén tomando posición sin conocimiento cabal de la misma. "No hay que discutir en base a prejuicios o a cosas que el proyecto no dice", lamentó. "Nos llegan firmas, cartas, correos electrónicos con reparos al proyecto sobre cosas que no dice. Hablo de cuando se afirma que menores podrán cambiar su sexo y tratamientos sin el consentimiento de sus padres. Eso es demasiada simplificación de lo que el texto dice porque dice que hay que recorrer la vía judicial, con asesoramiento de equipos multidisciplinarios. Y además eso todavía no está saldado en la comisión", explicó.

La senadora nacionalista Verónica Alonso sostuvo que los artículos polémicos "atentan contra la salud de los menores de edad". Este proyecto "tiene cosas sin sentido común y sin lógica", advirtió la senadora blanca.

Pero aclaró que la población trans "ha sido discriminada" en el pasado, y que por eso "hay que asegurarles los derechos" con leyes como esta.