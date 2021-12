Fideicomiso urbano estará en funcionamiento en abril y las obras empezarán en junio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Poder Ejecutivo definió que el fideicomiso urbano creado en la Rendición de Cuentas de este año para comenzar a erradicar o regularizar los asentamientos estará en funcionamiento en abril próximo, y las obras comenzarán a ejecutarse a fines de junio.

Esta información, entre muchos otros datos, estuvo arriba de la mesa ayer de tarde en una reunión mantenida en Torre Ejecutiva entre el presidente Luis Lacalle Pou y la cúpula del Ministerio de Vivienda, además de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, la directora Nacional de Integración Social y Urbana, Florencia Arbeleche, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el ministro de Transporte, José Luis Falero, entre otros jerarcas de la administración.

Según contaron a El País participantes del encuentro, la titular del MEF también confirmó que “los recursos necesarios” para llevar adelante el plan diseñado por Vivienda -cartera conducida por la ministra Irene Moreira y el subsecretario Tabaré Hackenbruch- “van a estar”. Y esos recursos, que se obtendrán mediante un crédito a solicitar a un organismo internacional -para lo cual el fideicomiso operará como garantía- son de aproximadamente US$ 270 millones en los próximos tres años. Es decir, unos US$ 90 millones anuales, el doble de lo que históricamente se ha invertido por año en todos los programas para los asentamientos.



Otro aspecto conversado en la reunión fue que para la planificación se tendrá en cuenta el número de viviendas a regularizar -unas 50.000- y ya no la cantidad de asentamientos -entre 620 y 650-, y que para llevar adelante el programa será fundamental el rol que cumplirán las 19 intendencias, con las que en las próximas semanas y meses se coordinará la ejecución de los trabajos, comentaron fuentes del Ejecutivo.