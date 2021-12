Pereira se reunió con Lacalle Pou y dijo que fijaron las reglas del juego de su relacionamiento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Es una cosa muy positiva que el presidente hable con el presidente electo del Frente Amplio", dijo Fernando Pereira al salir de la reunión que mantuvo este jueves en Torre Ejecutiva con el presidente Luis Lacalle Pou, y aclaró que hoy no analizaron temas en profundidad.

"La idea era establecer una regla de juego que implica que cada vez que el Frente Amplio necesite transmitirle algo al presidente esa puerta esté abierta y al revés también. Ese primer paso es muy importante, hoy establecimos que cada una de las partes tiene esa posibilidad", afirmó.



Pereira recalcó que es importante "el diálogo entre el gobierno y la oposición más allá de las diferencias", para buscar "acuerdos sobre temas que son fundamentales para la vida de los uruguayos". Entre esos temas, dijo, algunos son políticas de Estado, que hoy no se trataron, pero quedaron pendientes para posteriores reuniones que tendrán.

"Si no se puede llegar a acuerdos, lo mejor que le puede pasar a una democracia es que tenga este tipo de diálogos (...). Diferencias muchas, pero el diálogo no se puede interrumpir", agregó.



Sobre alguno de los temas planteados en la reunión, dijo Pereira, estuvo el tema de los desalojos de piquetes sindicales. "Le planteamos que se haga sin fuerza de choque, que no hay necesidad cuando los huelguistas están en actitud pacífica. Él se comprometió a que siempre que haya una situación de ese tipo se va a conversar con el Pit-Cnt", señaló.