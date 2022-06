Por falta de propuestas viables, se abrirá nueva licitación para hotel 5 estrellas en Rocha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras una reunión este lunes por la tarde entre el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, el ministro interino de Turismo, Remo Monzeglio y el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, se decidió abrir una nueva licitación para un proyecto hotelero en la costa de Rocha.

En setiembre de 2020 el Gobierno anunció que haría un llamado de interés para la construcción de un hotel casino cinco estrellas. En febrero de 2021 se abrió el llamado. Se presentaron tres propuestas: "dos no calificaron directamente en la primera tanda", detalló el intendente Umpiérrez; "el tercer proyecto que precalificó lo llevamos a la etapa de estrés financiero. Resolvimos que tampoco tenía viabilidad", agregó, en diálogo con "Doble Click" de FM Del Sol.



Ante la falta de propuestas viables, se abrirá una nueva licitación. El intendente Alejo Umpiérrez dijo que la idea es "encontrar iniciativas privadas" para desarrollar un hotel de 4 o 5 estrellas, que pueden incluir la instalación de un casino u otras propuestas, como una sala de convenciones.

Para Umpiérrez, los obstáculos para encontrar inversionistas son diversos. Por una parte, "el negocio de casinos no es tan claro; el ‘viejo paño’ ha ido pasando a segundo plano ante el mercado de juego electrónico. Tiene que asociarse al modelo de juego en línea", explicó. Por otro lado, "la incertidumbre" financiera ha sido otro freno.



El próximo llamado será, por lo tanto, más flexible en cuanto a propuestas. Según adelantó el ministro interino de Turismo, Remo Monzeglio, en diálogo con Montevideo Portal, “así como no hay ninguna empresa calificada, no hay ningún impedimento para que una o las tres empresas que ya mostraron interés durante el proceso, o cualquier otra, se pueda presentar en los próximos llamados”.