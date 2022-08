FA propondrá cambio en "Ley cristal" para que quien cometa falta grave no pueda ser candidato electoral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles el senador nacionalista Juan Sartori anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad por la ley que le exige a su esposa presentar declaración jurada de sus ingresos. Para el senador frenteamplista Eduardo Brenta es sorprendente que se considere inconstitucional una "ley aprobada por unanimidad en Parlamento en 1998" y dijo que presentará "un complemento de la ley" para establecer un mecanismo por el cual quien incumpla normas de transparencia en la gestión pública no pueda ser candidato en el próximo período electoral".

"Nos sorprende enormemente porque esta es una ley aprobada por unanimidad en el Parlamento, en 1998 en el gobierno de (Julio María) Sanguinetti. Se denomina 'Ley cristal' y es la que obliga a todos los funcionarios públicos al cumplimiento de esta norma. No conocemos los informes, pero nos sorprende que 24 años después se argumente la inconstitucionalidad", expresó.



"Lo que queremos aclarar es que nuestro planteo y el de la Jutep (Junta de Transparencia y Ética Pública) no solo tiene que ver con la declaración de la cónyuge del senador Sartori sino con su propia declaración que en una primera instancia presentó prácticamente vacía solo con sus ingresos de senador y que después completó cuando la Jutep entendió que estaba en falta grave", agregó Brenta.

Consultado sobre si propondrá una modificación de la ley, Brenta dijo que están realizando una propuesta. "Nos parece que es extremadamente grave que lo que se les exige a todos los funcionarios públicos en materia de transparencia y políticas públicas no se ha cumplido. Nos parece grave que el Partido Nacional esté omiso frente a esta situación y no haya actuado ante un senador de su propio partido. Nos parece grave que la vicepresidenta de la República que planteó hace pocas semanas que iba a hablar con el senador Sartori respecto de este tema no haya emitido ninguna declaración respecto de este tema", enumeró.



Además, enfatizó que la transparencia es una materia de "primera línea" a nivel internacional, por lo que esta falta es "un tema extremadamente grave".



Respecto a la modificación que plantea de la ley, agregó que debería haber una sanción para quienes incurren en una falta de estas características. "A nosotros nos parece que, además de lo que establece la ley, que no se ha actuado en esa materia que es la retención de la mitad del salario del senador Sartori, nos parece que hay que complementar la ley y establecer un mecanismo por el cual quien incumpla normas de transparencia en la gestión pública no pueda ser candidato en el próximo período electoral.

Respecto a si Sartori debería haber recibido la sanción de retención de la mitad del sueldo, dijo que "obviamente sí" y recordó que una vez que la Jutep hizo pública esta falta grave, "el organismo correspondiente es el que retiene cuando se le paga el salario", en este caso la presidenta del Senado, Beatriz Argimón.



Para Brenta, no hay solución por fuera de el cumplimiento de la normativa establecida. "Es solucionable cumplir la ley, si la ley no se cumple, no solo tiene que actuar la autoridad administrativa, en este caso la presidenta del Senado, sino que tiene que actuar su propio partido. Acá estamos hablando de una norma de transparencia y ética pública en un mundo en que la (falta de) transparencia ha hecho caer gobiernos", agregó.



Finalmente, el senador expresó que no sería necesario esperar a tomar medidas, por más que Sartori presenta ante la SCJ el recurso de inconstitucionalidad."La ley está vigente, por lo tanto la ley es aplicable hasta tanto no se haya emitido una declaración de la SCJ".



"Reitero que me sorprende enormemente que se argumente la inconstitucionalidad respecto al tema del cónyuge que es una parte del problema, por lo que la falta grave igual se configuraría aunque se presentara esa declaración, y también me sorprende que 24 años después una ley votada por unanimidad tiene artículos inconstitucionales", cerró.