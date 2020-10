El FA monta equipo paralelo en el Parlamento para preparar la "batalla" por el Presupuesto

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



El Frente Amplio tuvo que cambiar de chip. Una cosa es gobernar con mayorías parlamentarias, como sucedió en los últimos 15 años, y otra muy distinta es ser oposición. En medio de esta metamorfosis forzada, los asesores de los parlamentarios, muchos exjerarcas de gobierno pero también varios con experiencia en el Legislativo, conformaron un equipo de trabajo heterogéneo que lleva la unidad como bandera. Consultados por El País, algunos aseguraron que pretenden consolidar esta forma de trabajo durante toda la legislatura.

Si bien siempre existió coordinación entre senadores, diputados y asesores, nunca en un nivel como el que se está dando ahora. El estudio de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que tenía 500 artículos, los llevó a trabajar de forma conjunta y coordinada. La experiencia se replicó cuando llegó la Rendición de Cuentas y se mantiene para el estudio y la preparación del debate presupuestal que se está dando.

Los asesores ya no responden solo al legislador o al sector que integran, sino a toda la bancada. Se reúnen en subgrupos para analizar y redactar informes, que luego son revisados por todos.



En cuanto al estudio del Presupuesto, los asesores se encontraron en la Huella de Seregni en tres oportunidades para recibir la capacitación de parte del economista Michael Borchardt, asesor del senador Danilo Astori en el Parlamento y director de la Unidad de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas durante los gobiernos frenteamplistas.



“Michael nos capacitó y nos niveló y eso fue muy bueno”, contó a El País la asesora de Carolina Cosse en el Senado, la ingeniera agrónoma Olga Otegui, quien fuera directora nacional de Energía y subsecretaria del Ministerio de Industria, Energía, Minería (MIEM).

“A partir de la LUC nos reunimos todos los asesores de los legisladores y empezamos a analizar, cada uno con su expertise. Entre todos fuimos aportando distintos comentarios sobre la LUC y esa metodología fue muy buena, porque nos potenció. Todo ese trabajo que se hizo en Senadores se siguió en Diputados, y así se está trabajando para la discusión del Presupuesto”, agregó.



El economista Jorge Polgar es otro de los que está trabajando en el Parlamento, formalmente para el senador Mario Bergara, pero en los hechos para ambas bancadas del FA. “Hay un conocimiento de muchos temas, de manejo del Estado, que tiene más claro el FA en la oposición que el propio gobierno. El Estado uruguayo después de 15 no es el mismo, en la forma de funcionamiento, de transparencia y en las instituciones”, destaca quien fuera presidente del Banco República y del Banco Hipotecario, además de trabajar en el Banco Central.

Consenso sobre el resultado.

En época de pandemia, este trabajo conjunto de estudio, debate y elaboración de informes se realizó fundamentalmente a través de cuatro vías: WhatsApp -donde existen varios grupos pero uno en particular llamado “Grupo de Asesores”-, Zoom, Google Drive y reuniones presenciales.



“El trabajo serio te abona las posibilidades de encontrar más lugares donde potenciar tu rol como oposición y abre caminos para la negociación política”, agregó Polgar.

El diputado Daniel Caggiani, del MPP, sostiene que este equipo de asesores está colaborando con la “profesionalización de la bancada”. Además, permite una mayor “especialización”, que habilita que los exjerarcas estudien los incisos del Presupuesto desde su experiencia en el gobierno, para luego compartir sus análisis y sus propuestas con los legisladores.

Otegui, por ejemplo, se encargó del estudio del MIEM. Y Óscar Aguirre, politólogo, asesor del Partido Socialista, funcionario del Instituto Nacional de Estadística y exdirigente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), puso el ojo en el inciso sobre funcionarios públicos y la carrera administrativa. “Estamos muy conformes con el trabajo en clave de unidad. Tratamos de sintetizar las visiones en un solo informe y la bancada después da la discusión política”, dijo Aguirre a El País.

Por su lado, la abogada Ana Ferraris, que fue asesora parlamentaria y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, subdirectora de la Oficina Nacional de Servicio Civil y hoy aconseja a la bancada comunista, coincide en que “se está trabajando muy bien”, pero advierte que en otras legislaturas ya hubo experiencia de este tipo para estudiar proyectos puntuales, como la reforma de la Caja Militar.



Todos los consultados pretenden que esta forma de trabajo se convierta en norma.

En la lista de asesores de legisladores del FA hay varios exjerarcas de gobierno, como Borchardt, Otegui, Polgar, Ferraris, Martín Vallcorba (excoordinador del Programa de Inclusión Financiera del MEF), Adriana Arosteguiberry (ex tesorera general de la Nación), Laura Tabárez (ex contadora general de la Nación), Gabriel Papa (exasesor del Ministerio de Economía y Finanzas), Diego Olivera (ex secretario nacional de drogas), Marisa Lindner (expresidenta del INAU), Jacqueline Gómez (expresidenta del Instituto Nacional de Colonización), Juan Pablo Labat (ex director nacional de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social).

Para Polgar, “Keynes no convenció a Lacalle Pou”

Un mes después de colgarse la banda presidencial, Luis Lacalle Pou mencionó un discurso a John Maynard Keynes, el economista británico, uno de los más influyentes del siglo XX. “No vamos a amputarnos ningún mecanismo para poner a andar al país. No somos ortodoxos. Recuerdo acá que la ministra de Economía cita a uno de sus autores preferidos que es Keynes; a muchos les llama la atención, yo lo aprendí a valorar un poco escuchando a Azucena Arbeleche”, dijo el mandatario en la noche del 2 de abril.



Arbeleche había mencionado a Keynes en su primera disertación tras asumir como ministra. “El problema político de la humanidad es combinar la eficacia económica, la justicia social y la libertad individual”, dijo citando al célebre economista. Y concluyó su presentación volviendo a parafrasear a Keynes: “La persona es el centro en toda decisión de política económica”.



Mientras el Parlamento estudia el Presupuesto, el economista Jorge Polgar, asesor de Mario Bergara, asegura que “quedó claro que Keynes no convenció a Lacalle Pou”. El expresidente de los bancos República e Hipotecario, y funcionario del Banco Central, sostiene que “la discusión es que puede hacer políticas anticíclicas no solo quien quiere sino quien puede”, y advierte que “en Uruguay hay margen para una política anticíclica pero no se hizo”. El economista, que tiene un doctorado en Economía por Georgetown University, EE.UU., destacó que al presentar el presupuesto “la ministra dijo que el centro es la gente y el empleo” pero “eso es una frase hecha”.



“Cuando vas al articulado, no hay ningún recurso formal adicional ni fortalecimiento de un programa de políticas activas de empleo. El empleo se traduce en una apuesta a la reactivación del mercado y los efectos que pueda tener el recorte fiscal sobre la generación de trabajo”, agregó Polgar, para quien este gobierno se enmarca en “el neoliberalismo puro y duro”.