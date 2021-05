FA evaluó interpelación y criticó al gobierno por priorizar “lo privado respecto de lo público”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Mesa Política del Frente Amplio, que se reunió este viernes, hizo una evaluación de la interpelación realizada a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche por los beneficios fiscales otorgados a la empresa del director de la OPP, Isaac Alfie. “De la defensa que ha realizado el gobierno de todas estas actuaciones se desprende una priorización de lo privado respecto de lo público y por ende una concepción laxa de la ética pública que resulta peligrosa para el país”, consideraron.

En la declaración emitida tras la reunión, agrega el Frente Amplio que “siendo que la política económica y fiscal del gobierno tienen como sus principales responsables a la Ministra de Economía y Finanzas y al Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, resulta un claro apartamiento de los mínimos de ética pública exigibles a ambos jerarcas que la primera le haya otorgado un beneficio fiscal al segundo”.



Criticaron también que este acto de gobierno se haya conocido solamente porque fue publicado por un medio de prensa, semanas de después de ocurrido.

“Este hecho se torna más grave en el actual contexto de profunda crisis y de políticas de ajuste que ejecuta el gobierno”, consideró el órgano de conducción política del FA. “La lupa y la tijera que se aplican sobre el gasto público que permitiría mejorar las condiciones de vida de las mayorías, no parecen valer cuando se trata de sectores privilegiados y de los propios gobernantes”, apunta el texto.



Además, consideran que “del desarrollo de la interpelación surge con claridad que la ministra no respondió la mayoría de las preguntas” que hizo Civila como miembro interpelante y afirman que la jerarca no se hizo cargo “de su responsabilidad política al no usar la facultad que surge de su competencia de no otorgar beneficios fiscales a un alto jerarca del gobierno en razón de las implicancias que surgen de esa decisión”.

El Frente Amplio afirma que Civila demostró en la sesión que “se faltó a la verdad cuando se dijo que el Econ. Alfie había solicitado el beneficio previo a conocer que ocuparía un alto cargo en este gobierno”. “La solicitud del beneficio fiscal se realizó el 13 de diciembre de 2019, el Econ. Alfie se reunió diez días antes, con Luis Lacalle Pou, presidente electo en ese momento, y declaró que se le había ofrecido integrar el equipo de gobierno”, agrega el texto.



Por otra parte, indica que no quedó claro de lo expuesto en la interpelación si Lacalle Pou estaba informado de la gestión de Alfie o de la decisión de Arbeleche, “y por qué razón recién una vez que la noticia se hizo pública entendió ‘inconveniente’ el otorgamiento del beneficio”.

“Resulta preocupante que se hayan mantenido y se mantengan en secreto las actuaciones”, enfatiza el texto emitido por el FA tras la reunión de la Mesa Política y acota que esto se agrava porque “en el curso del debate un parlamentario del Partido Nacional manejó información reservada y contenida en expedientes que no podrían ser de su acceso”.



Este hecho, sin embargo, fue aclarado en sala tanto por la ministra como por el diputado nacionalista Álvaro Viviano, quienes señalaron que hablaban del texto de la Ley de Promoción de Inversiones y no del expediente del caso Alfie.



En la sesión del miércoles, Arbeleche dijo sobre esto: "El Ministerio de Economía y Finanzas no ha presentado ningún expediente. Creo que el diputado Viviano fue claro cuando se corrigió que lo que él había visto era la ley, y no el expediente. El MEF no ha entregado ningún expediente".