FA busca sumar 100.000 votos en campaña de “guante blanco”

La competencia por la presidencia del Frente Amplio entre los candidatos Fernando Pereira, Gonzalo Civila e Ivonne Passada será una campaña de “guante blanco”, y la meta es alcanzar un piso mínimo de 100.000 votos el próximo 5 de diciembre.

En la tarde de ayer, en el local de La huella de Seregni, se instaló el comando que definió una campaña “unitaria” centrada en la ley de urgente consideración. El coordinador del FA, Ricardo Ehrlich, dijo que la elección está “a mitad de camino” del “desafío mayor”, que supone la derogación de los 135 artículos contenidos en la ley de urgente consideración (LUC).

Como en otras oportunidades se acordaron actividades conjuntas de las que participen los tres candidatos. La primera instancia en común tendrá lugar mañana en el Comité 9 de Julio (Brazo Oriental) y es promocionada como un “acto unitario contra la LUC”.



En conferencia de prensa, Civila dijo que el énfasis se pondrá en “crear una agenda de trabajo de acá a diciembre” con la mayor cantidad posible de actividades conjuntas, e ir incorporando el mensaje de la campaña por la derogación de la ley de urgente consideración. “Para nosotros allí está la tarea principal”, advirtió Civila.

Insistió en que el eje será la campaña por el referéndum y el camino de competencia electoral para presidir el FA no es más que “un diálogo con los frenteamplistas a lo largo y ancho del país”.



“A los que estamos en la mesa y a cientos de uruguayos nos une el Frente Amplio, sus valores, principios e historia”, aseguró por su parte Pereira en un mensaje unitario hacia sus rivales en la próxima contienda electoral. El expresidente del Pit-Cnt se comprometió a trabajar no solo para que la campaña tenga “un tono unitario”, sino también en poner sus fuerzas para derogar la LUC y abordar temas como el aumento de la pobreza.

El candidato llamó a “construir una alternativa” al modelo del gobierno, que según dijo es “concentrador y excluyente”. Consideró que en la elección del FA participarán “decenas de miles de uruguayos” y “centenares de miles de uruguayos” se sumarán a la campaña por el Sí a la derogación de la LUC.



Pereira dijo que se argumentará en contra de la ley, pero “no se fomentará la grieta”. “Los sectores que participamos de la campaña por las firmas no fomentamos la grieta; muy por el contrario, dedicamos horas al contenido y la forma en que se aprobó la ley. Esto no quiere decir que otros no nos agravien, porque recibimos agravio de todo tipo, tamaño y color”, señaló sin nombrar a nadie.

Passada hizo énfasis en la participación que se pueda lograr en los próximos comicios, en los que se espera “un piso” de 100.000 votantes. La cifra, según dijo, es similar a la de la interna pasada, en la que 60.000 votaron a presidente de la coalición, pero a eso se deben sumar las otras instancias en las que se elige a titulares de las departamentales y delegados al Plenario Nacional.



La candidata remarcó que se viene de una etapa de fuerte movilización, producto de lo que fue la recolección de firmas de cara al referéndum. A su juicio, esto permite pensar que aumentará el número de adherentes al FA ya que se habilita la afiliación al momento de votar. “Apuntamos a los nuevos adherentes y ya estamos diciendo que tendremos un crecimiento en la votación. Aquellos que se sientan identificados con el proyecto del Frente Amplio pueden afiliarse el mismo día de la elección”, remarcó Passada en declaraciones a los medios. En ese sentido, Pereira invitó a “construir” una alternativa al gobierno, “ganar el referéndum” y “pensar la izquierda del futuro”.

Actos políticos.

Serán 10 los actos conjuntos de los candidatos del Frente Amplio en todo el país, según se definió ayer en la primera reunión del comando de campaña en el que participaron los tres candidatos.



En las próximas instancias los jefes de campaña de cada uno de ellos coordinarán para definir los temas a tratar en las actividades en conjunto, que se realizarán en varios departamentos.