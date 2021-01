"No existimos para el gobierno": Topolansky apuntó contra Lacalle y su gestión del COVID

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La senadora y exvicepresidenta Lucía Topolansky apuntó contra el gobierno al señalar que está "absolutamente centralizado" en la figura del presidente Luis Lacalle Pou, y que en su experiencia parlamentaria "nunca vio" un "cortocircuito tan grande" entre oficialismo y oposición al destacar: "No existimos para el gobierno".

Topolansky recordó este martes en diálogo con Radio Monte Carlo que en marzo enviaron una carta a Presidencia con propuestas para afrontar la pandemia, y "ni siquiera hubo una respuesta escrita, aunque hubiera sido de media carilla, nada. No existimos para el gobierno, esa es la realidad". El 31 de marzo, el gobierno recibió en Torre Ejecutiva a una delegación de dirigentes opositores, entre ellos al presidente de la fuerza política, Javier Miranda.

En esa línea, manifestó: "Nunca vi un cortocircuito tan grande. Con nosotros no hablan, nada. Pero no de la pandemia, de nada". Señaló que han tenido "pocas reuniones" para empezar a negociar los cargos de la Suprema Corte, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Órganos de contralor, y luego el fiscal de Corte, para lo que se precisan mayorías especiales. "Ellos delegaron al senador (Gustavo) Penadés, yo por el Frente (Amplio) y punto, cuando antes había uno por partido, se conversaba, se contextualizaba y eso fue lo que nos permitió hacer elegir determinados cargos con un consenso mucho más grande", dijo. También afirmó que no le han contestado "ninguno" de los pedidos de informes que ha realizado.

Comparando la coyuntura actual de pandemia con la grave crisis social, política y económica del año 2002, Topolansky dijo que el abogado Alejandro Atchugarry, - ministro de Economía entre 2002 y 2003 - "nos llamaba todos los días. A mí que era coordinadora de Diputados, y a (Alberto) Couriel que era coordinador de Senadores. Nos reunimos un montón de veces (...) y eso permitió un manejo colectivo, social, más distendido. Ahora, no. Ahora no sucede nada de eso".

Por otro lado, apuntó a la gestión de Lacalle Pou al indicar: "Creemos que el gobierno está absolutamente centralizado. No hay un funcionamiento del Consejo de Ministros. No vemos un equipo trabajando. Bueno, capaz que es la modalidad. El que ganó la elección tiene la libertad de poner la modalidad que quiera...".

Frente a la consulta de si todo el poder se concentra en el presidente, respondió: "Sí, sí, es evidente".

"Estamos convencidos que la suspensión de la reunión de los senadores con (Daniel) Salinas, previo a la venida del 5 de enero, fue una orden de la Torre Ejecutiva. Estamos absolutamente convencidos de eso", dijo la senadora. No obstante, el ministro de Salud indicó en la Comisión de Salud del Senado del 5 de enero que "estaba esperando el resultado de un hisopado" a la hora de explicar por qué suspendió la reunión prevista con los legisladores del Frente Amplio.