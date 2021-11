Estreno del nuevo Pit-Cnt: debate interno y reunión con Pablo Mieres

La primera reunión de la Mesa Representativa del Pit-Cnt y un encuentro con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, marcaron ayer el cierre de la semana en que la nueva dirección de la central sindical se estrenó al frente de la organización con el comunista Marcelo Abdala como presidente, Elbia Pereira de Articulación como secretaria general y José Lorenzo López de la corriente En Lucha como vicepresidente.

La Mesa Representativa de cuatro horas plasmó, a través de un debate interno que terminó sin acuerdo, uno de los desafíos que tendrá la flamante conducción. Lo que estará en juego serán los equilibrios internos ante el ensanchamiento de la estructura sindical por la ampliación del número de integrantes tanto de la Mesa Representativa, con 48 titulares, como del Secretariado Ejecutivo, con 17.



En tanto, la reunión con Mieres tuvo lugar en la tarde de ayer en la sede de la cartera. Allí los representantes sindicales presentaron al gobierno la nómina de integrantes del próximo Secretariado Ejecutivo y las secretarías que ocupará cada uno de los dirigentes.

Mieres dijo a El País que tiene la “certeza” de que “el nivel de diálogo y de intercambio” entre las partes “va a seguir existiendo”. “Hay muy buen relacionamiento entre el gobierno y el Pit-Cnt, en donde a pesar de las enormes diferencias políticas por esta campaña vinculada al referéndum (contra la LUC), donde cada cual dice lo que piensa, entendemos la necesidad de mantener un buen diálogo y ayudar a resolver los problemas del mundo laboral”, afirmó.



Otro de los temas de conversación fue la marcha de la ronda de los Consejos de Salarios, donde quedan unas 50 mesas por cerrar. El número representa más de un 60% de acuerdos entre los que ya están cerrados y los que se acordaron pero falta la firma, dijo Mieres. Los acuerdos más trabados son en el sector de los frigoríficos y de los lácteos. “Tanto nosotros como las cámaras y el Pit-Cnt tienen una mirada de que el ritmo es normal. No hay una situación ni de alarma ni de preocupación”, dijo el ministro.



La Mesa Representativa del Pit-Cnt volverá a reunirse el 16 de diciembre para saldar la cantidad de asistentes al nuevo Secretariado Ejecutivo y también analizará el plan de acción para el próximo año.

Fuentes del Pit-Cnt dijeron que Abdala prevé como prioridades para 2022 la recuperación del empleo, el fortalecimiento de los mecanismos de negociación colectiva, así como el debate por la reforma de la seguridad social. Más allá de eso, el tema excluyente para los sindicatos será la campaña por la derogación de los 135 artículos de la ley de urgente consideración.



La nueva dirección del Pit-Cnt buscó en su primera semana de funcionamiento mantener los equilibrios internos surgidos de los acuerdos del Congreso de principios de mes. El nuevo secretariado que sesionó por primera vez el martes está compuesto por 17 titulares, pero la discusión está en si en total participan 22 o 23 sindicatos en función de que se sumen cinco o seis alternos, con participación pero sin voto.



La diferencia radica en si la corriente socialista representada por el sindicato portuario (Supra) y la Federación de Ancap (Fancap), que tendrán un solo voto, puede de todos modos participar con dos integrantes de las reuniones.

La integración tuvo reparos del grupo de los 8 (con tres titulares en el Secretariado), la corriente minoritaria que lideran los funcionarios postales, el de los docentes de la enseñanza privada y el sindicato de los gastronómicos. “Hubo un acta que se planteó con la configuración de seis alternos. Nosotros entendimos que eso no era así”, dijo a El País Juan González, del sindicato de postales y referente del grupo de los 8.



En contrapartida, el presidente de Fancap, Gerardo Rodríguez, argumentó en favor de que participen de todas las reuniones tanto su sindicato como el Supra, aunque con un voto solo. “A este acuerdo se llegó en el Congreso y pretendemos que se respete”, dijo. “Me parece que estamos perdiendo tiempo en el que deberíamos enfocar la energía en otra cosa. Tenemos el referéndum, temas importantísimos para afrontar, una agenda muy compleja”, agregó.

El acuerdo político establece que la alianza de los comunistas y Articulación accederá a las secretarías de mayor responsabilidad, como informó este jueves el semanario Búsqueda.



Además de Abdala, la corriente comunista tuvo dos ingresos al secretariado con peso y trayectoria en el movimiento sindical. Por un lado Daniel Diverio, que desde que Óscar Andrade dejó el Sunca encabezó el sindicato de la construcción. Y también José Olivera de la Federación Nacional de Profesores de Secundaria, que si bien no es titular será uno los tres alternos que tendrá la alianza de Articulación y comunistas. Uno que se mantiene es Jorge Bermúdez, que pasará a la secretaría de Internacionales, en la que estaba Fernando Gambera de los bancarios (Aebu). También estará como alterno en esa corriente Gabriel Molina, del sindicato de las Telecomunicaciones, que continuará como encargado de propaganda de la central en este caso junto a Gambera.

El bancario es uno de los referentes de Articulación y dirigente del núcleo más cercano al expresidente del Pit-Cnt Fernando Pereira, que ahora se postula a presidir el Frente Amplio. El otro dirigente del riñón de Pereira es José Fazzio, que seguirá como encargado de Finanzas. Por Articulación también estará Abigail Puig de los sindicatos del comercio y Patricia Rodríguez del sindicato policial. “Es una dirección bastante grande. Hay que trabajar mucho el diálogo, la paciencia, y los métodos de cómo trabajar para que la cantidad no sea un impedimento para las reuniones”, opinó Rodríguez.

En Lucha, además de López, estará representado por Fernando Ferreira, de la Federación de Obreros de la Bebida, y por Mariana Píriz, de los funcionarios de UTU. Además Adeom tendrá un representante, aunque todavía resta definir quién será, informó Búsqueda.



El vicepresidente López reconoció que en la nueva etapa del Pit-Cnt existen “diferencias y matices” entre corrientes, aunque señaló la idea de “trabajar en equipo para dar respuesta a todos los sindicatos”.

La cuarta corriente, por fuera del acuerdo que integró la nueva dirección, es el denominado grupo de los 8. Sus representantes en el nuevo Secretariado Ejecutivo son Fernanda Aguirre del Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay, Juan González de los funcionarios postales, y Sergio Sommaruga de los docentes de la enseñanza privada. Está corriente es la más crítica con la conducción de comunistas y Articulación y tuvo cruces en busca de acceder a más lugares en puestos de secretaría, algo que les fue negado.

Sindicato Policial: “Una mirada diferente, apartada de la política”

El sindicato policial logró su ingreso al Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt en medio de una negociación a varias bandas y luego de que el sindicato de artes gráficas buscara expulsarlo de la central obrera en el Congreso. “La evaluación (del Congreso) es positiva en el sentido que fue una votación muy contundente en la cual quedó laudado el tema. Habrá que buscar las formas en un futuro de que podamos de alguna manera conocernos mejor, acordar de alguna manera, ver características distintas que a veces ellos no entienden del sindicato policial como por ejemplo la no pronunciación política partidaria, o no poder hacer una militancia de un referéndum”, dijo la presidenta del sindicato, Patricia Rodríguez.



“A veces se valoran estas cosas en negativo porque se aduce que no se hace por hacer mandados a fulano o mengano. Y en realidad es porque no se puede, porque la Constitución lo inhabilita. No es por una cuestión política partidaria. Creo que igual le hace muy bien al Pit-Cnt tener un sindicato con una mirada diferente, apartada de la militancia”, agregó.