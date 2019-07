Equipo de comunicación de Sartori se desmarca de la situación del portal Ecos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A través de un comunicado el equipo de comunicación y prensa del empresario Juan Sartori se demarcó de la situación del portal Ecos, que ayer trascendió que dejaría de ser un portal periodístico para pasar a ser un órgano de campaña de Sartori.

"El equipo de comunicación y prensa de Juan Sartori trasladó esta mañana una queja formal al Director Político de la Campaña de Todo por el Pueblo, Óscar Costa, por la forma que manejó en el ámbito empresarial el despido de la editora del Portal Ecos y la restructuración del mencionado portal", indica el equipo de comunicación de Sartori a través de un comunicado.



"En el comando de prensa existe gran malestar por no ser consultados ni informados de la situación y comunicaron que no aceptarán un cambio de relacionamiento con el Portal, que no se tuvo un órgano oficial durante la campaña y se entiende que no es necesario tenerlo", agrega.



Por otra parta el comunicado indica que "las decisiones que Óscar Costa tome a nivel empresarial y la forma cómo las comunica, son su responsabilidad y no compete a la campaña de Juan Sartori" y agrega que el empresario "se enteró de la situación por la consulta de un periodista de un medio de comunicación".



"Cabe destacar que ningún integrante de este comando de prensa forma parte de las decisiones empresariales o periodísticas en Ecos y no mantiene ni mantendrá una relación con las nuevas incorporaciones", agrega.



"Reivindicamos los derechos de los trabajadores de Ecos por la situación de inseguridad vivida en estos días y nos desmarcamos totalmente de esta situación", sostiene.



Por otra parte el equipo de comunicación y prensa informó que solicita "al Comando de Campaña evaluar las declaraciones públicas y empresariales de Óscar Costa y rever su condición de vocero".