Viaje de Vázquez y Lacalle a Buenos Aires mostró "característica republicana" que tienen, dijo Nin

El canciller Rodolfo Nin Novoa fue consultado este jueves en rueda de prensa sobre cómo fue el relacionamiento entre el presidente Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou en el viaje que hicieron en conjunto para la asunción del presidente argentino Alberto Fernández el martes de esta semana y respondió: "Fue una buena misión, tanto dentro del avión ida y vuelta como en el almuerzo que tuvimos, muy cordial, como corresponde a dos uruguayos republicanos".

Tras la reunión plenaria anual del Sistema de Diálogo y Consulta de su cartera que se desarrolló este jueves, Nin Novoa dijo en la misma línea que esta aparición pública conjunta "es la característica republicana que tiene el presidente Tabaré Vázquez, que tiene el próximo presidente y que tenemos todos los uruguayos en definitiva", sostuvo.



En tanto agregó: "Podremos discutir sobre muchos tópicos de la vida nacional, pero no tengo ninguna duda que este es el país con mayor profundidad institucional del continente, no en vano somos una democracia plena como lo hemos señalado en tantas oportunidades y es una construcción que se ha hecho a lo largo de muchísimas generaciones, no es un invento de los gobiernos actuales".

"Esta cultura del entendimiento y del diálogo verdaderamente nos enorgullece mucho, como mucho nos enorgulleció ayer leer un editorial del New York Times que dice "no perdamos este Uruguay que tenemos", dijo Nin Novoa.



Respecto al próximo gobierno, sostuvo que "está pronta" la carpeta de transición de Cancillería. En tanto, dijo que hay "muchos" temas para consultarle al gobierno entrante, y nombró asuntos sobre Derechos Humanos, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Mercosur, y la elección del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), "que le corresponde al próximo gobierno", que los tratarán cuando se puedan "sentar" con el próximo canciller. Consultado sobre si mantuvo contacto con el futuro canciller, Ernesto Talvi, dijo que no ha hablado con él hasta el momento.

Por otro lado, le respondió a dirigentes de la oposición, entre ellos Talvi, que criticaron que el gobierno saliente no haya consultado con el nuevo gobierno el pedido de aplicación de la cláusula democrática en Bolivia. "Las convicciones y los principios no se consultan", dijo el canciller.



Por otro lado, Nin Novoa destacó que el Mercosur es "una herrramienta muy importante, todos la queremos, todos queremos mejorarlo, todos queremos flexibilizarla", dijo y señaló que la flexibilización del bloque comercial ya fue planteado en 2015.



"Aquí la región sale, progresa y se desarrolla toda junto o si no es así se van creando focos de inestabilidad continental y regional que son muy peligrosas, y además que tienen un sentido de emulación muy rápido", dijo el canciller en referencia a lo que sucede en Chile y Bolivia.



Nin Novoa también mencionó al nuevo gobierno argentino y dijo que tuvo contactos "únicamente" con Felipe Solá, el actual canciller de ese país.



Consultado sobre el discurso del flamante ministro de Economía argentino, Martín Guzman, el canciller destacó algunos de sus pasajes y señaló: "Muchas veces hay tendencia a que haya políticas de ajuste cuando empieza el gobierno, que son las más aconsejables de hacer porque cuando uno llega al gobierno hace las políticas de ajuste que tiene que haber y si le va bien los cinco años las políticas de ajuste se olvidan", destacó.



Respecto al impacto en Uruguay de las políticas que implementará el nuevo gobierno argentino, dijo: "No creo que haya ningún tipo de restricción en materia de comercio más profunda de las que hay eventualmente".