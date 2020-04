Empresarios "valoran" el "equilibrio" que da Lacalle a la "perilla sanitaria y económica"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gerardo García Pintos, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), destacó este lunes de tarde luego de reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou el "equilibrio" del gobierno entre la "perilla sanitaria y la perilla de la economía".

En conferencia de prensa en Torre Ejecutiva, García Pintos aseguró que "los motores de la economía deben seguir funcionando", en línea con lo que señaló en varias oportunidades la ministra de Economía, Azucena Arbeleche.

En la reunión que fue "solicitada" por la CCE, el presidente de dicha gremial señaló que le presentaron a Lacalle Pou un "pantallazo" de lo que está sucediendo en distintos sectores" de la actividad.

En esa línea, remarcó: "No le pedimos nada al gobierno. Al gobierno lo que vinimos es a ofrecerle ayuda de información nuestra y de aliento para ordenar esta salida"

"De alguna manera queremos cuidar la salud pública pero de alguna manera queremos cuidar el empleo, las empresas, la actividad, y a todos los grupos sociales y las empresas que están más afectadas porque creemos que esto es coyuntural, que esto es transitorio", indicó García Pintos sobre la situación que atraviesa el país, de emergencia sanitaria, por la pandemia del COVID-19.

Consultado sobre si el presidente les pidió un esfuerzo para mantener al personal ante las elevadas solicitudes de seguro de paro en el último mes, respondió: "No, nos pidió exactamente eso, porque él sabe que en la medida que podamos lo vamos a hacer. Creemos que el gobierno ha hecho un cambio muy importante en sus planes que venían antes de todo esto y a la nueva situación. Somos pro del ajuste de la economía y de la reducción del gasto público, de la austeridad, pero creemos que en una situación de extraordinaria crítica de una pandemia hay que gastar lo que sea necesario".

Al respecto, aseguró: "Eso lo vamos a devolver nosotros mismos con actividad, impuestos en el futuro. Probablemente la mayor cantidad de ese gasto va a venir de un nuevo endeudamiento que el país va a tener y también de una cantidad de aportes que están haciendo la ciudadanía en términos generales", agregó.

"En esto está la Celeste en juego, y en eso estamos", manifestó García Pintos, en referencia al esfuerzo colectivo al que llamó. "El comportamiento nuestro individual es fundamental. Tenemos que quedarnos en casa los que puedan quedarse en casa. Tenemos que tomar las precauciones para estar a recaudo", dijo.

Consultado sobre si conocen casos de empresarios que abusen del envío al seguro de paro indicó: "Pueden haber casos, no está bien, nosotros no defendemos eso. En los casos en los cuales se noten ese tipo de cosas hay que denunciarlos, es clarísimo. Acá hay que cuidar la plata de todos. Hay que utilizar los instrumentos y no hay que pasarse de utilizar cosas que no corresponden".

Sobre el "sacudón" que vive el mundo por la pandemia del nuevo coronavirus, valoró que la "manera en que lo está manejando Uruguay, su sistema político, su gobierno, sus actores sociales, es buena, es realmente muy buena. La ciudadanía está actuando realmente muy bien, y eso es la parte buena que tenemos que ver de todo esto".

Mirando al futuro, el dirigente entiende que "comer el mundo siempre tiene que comer", y allí es que Uruguay tiene "una ventaja que son sus certificaciones, (y) la credibilidad comercial" de los exportadores. "Ese tipo de cosas no tengo la menor duda que van a valer en el momento, que van a ser dentro de algunas semanas", señaló García Pintos.