“La educación en Uruguay estaba mal” y “hay otra orientación”, dijo Lacalle tras intercambio con Afutu

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió al intercambio que tuvo este lunes con la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo de Uruguay (Afutu), que le reclamó por “recortes” en la enseñanza. “Diálogo tuve más bien poco, traté de hablar, pero no tenían ganas”, dijo el mandatario, y señaló que escuchó “los gritos”.

“Uno lo que trata es de preguntarle la plataforma reivindicativa. Yo estoy en contacto diario con las autoridades de educación y de UTU. En términos generales, la educación en Uruguay estaba mal, no lo digo yo, lo dicen los registros y las comparaciones internacionales. Entre otras cosas, la gente votó un cambio y es un cambio en la gestión. Nosotros no pedimos que se comparta todo, pero hay otra orientación”, agregó.



Además, el mandatario señaló que este lunes asistió a la exposición de los involucrados en la educación, del presidente de ANEP, y aseguró que comparte lo dicho allí. “Hacia allí va la reforma educativa que necesita el país por los malos resultados que viene teniendo hace tiempo y porque esto requiere avanzar”, enfatizó.



Sobre los reclamos, puntualizó: “son legítimos, pero podemos no compartirlos”.



El mandatario hizo estas declaraciones en rueda de prensa este lunes en Tacuarembó luego de participar en la inauguración de las instalaciones de una residencia para estudiantes de la Universidad de la República.