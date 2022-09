Dirigente del Frente Amplio viajó a Ucrania y condenaron a Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno ucraniano advirtió que representantes de ocho países, entre los que incluye a Uruguay, “están participando de un crimen colectivo” por su observación en el referéndum que se lleva a cabo en regiones ocupadas del este y el sur de Ucrania respecto a su anexión con Rusia, según señaló el sitio web del Ministerio de Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados de Ucrania. En definitiva se refirió a la presencia allí de Sebastián Hagobian, miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio. Cancillería uruguaya, sin embargo, aclaró que no hay un observador oficial del país en esas elecciones.

“En estos días, las autoridades rusas de ocupación están haciendo esfuerzos considerables para celebrar sus pseudo-referéndums en los territorios temporalmente ocupados a toda costa. E insiste en que serán transparentes y legítimos. Para esto, incluso llamó a observadores extranjeros”, comienza el comunicado del ministerio.



“El Ministerio de Reintegración y todas las agencias interesadas, incluidas las fuerzas del orden, ya conocen sus nombres. Estos son representantes de la propia Rusia, así como de Bielorrusia, Siria, Egipto, Brasil, Venezuela, Uruguay, Togo y Sudáfrica. En esencia, están participando en un crimen colectivo contra el estado soberano e independiente de Ucrania”, indica también el texto.



El ministerio afirma que “los referéndums en los territorios temporalmente ocupados son absolutamente ilegales”.

“Hacemos un llamamiento a los extranjeros: ¡Todos aquellos que se atreven a complacer a los criminales se convierten en criminales ellos mismos! ¡No será posible eludir la responsabilidad!”, concluye el texto.



Como indicó ayer El Observador, el comunicado del gobierno ucraniano se refiere a Hagobian. En las últimas horas, el frenteamplista expresó en Twitter que “la observación electoral y de la guerra no implica validar resultados, pero sí obtener información de primera mano”.



“Estoy en mi licencia personal en Moscú en actividad académica y para mantener diálogos políticos vinculados en contra de la invasión de Azerbaiyán contra Armenia”, añadió en su mensaje en la red social.



Al respecto, el cónsul honorario de Ucrania en Uruguay, Diego Guadalupe, dijo a El País que el ciudadano uruguayo que participó de las votaciones (Hagobian) “carece de toda representación oficial de Uruguay y merece la máxima condena en ese sentido”.

“Nadie puede ser observador neutral en ningún sistema de consulta que es violatorio de la soberanía e integridad territorial y se hace bajo amenaza”, aseguró. “Aquí no existen observadores, todas las personas que puedan estar en el territorio invadido con estos fines son colaboracionistas rusos en la agresión armada y violenta contra el pueblo ucraniano”, dijo Guadalupe.



En el mismo sentido, Cancillería aclaró en un comunicado que Hagobian no representa al gobierno uruguayo y ratificó su condena a la invasión por parte de Rusia: “En forma alguna el gobierno uruguayo ha manifestado apoyo a dichos referéndums, ni han existido acciones o declaraciones que de forma directa o indirecta permitan suponer que las autoridades nacionales avalan estos pronunciamientos a todas luces ilegales”.



En tanto, el Frente Amplio también se desligó de la figura de Hagobian y señaló que este no lo representa. “Ante los trascendidos de prensa queremos informar que Sebastián Hagobian no se encuentra en Rusia en representación del Frente Amplio ni de Asamblea Uruguay”, señaló la oposición ayer en su página web.

Luego, el presidente del FA, Fernando Pereira, señaló en rueda de prensa: “El FA no solo no lo respalda sino que no lo designó ni comparte que esté haciendo esa tarea. Vamos a discutir con él cuando llegue a Montevideo. Tenemos un problema de forma: Hagobian no está en nombre del FA siguiendo el referéndum de Ucrania”.

Bustillo condenó invasión rusa en la ONU



Francisco Bustillo, ministro de Relaciones Exteriores, remarcó ayer en su discurso en la 77a Asamblea General de ONU, que la invasión rusa en Ucrania es “injustificable”, y pidió a la Federación Rusa que “se retire” del territorio ucraniano.



“La invasión militar de Ucrania por parte de la Federación de Rusia es injustificable. Nuestro país la ha condenado en los términos más firmes, como una clara violación de los principios sobre los cuales hemos construido esta organización y que deben ser respetados por todos sus miembros”, destacó el canciller. “Es imperioso que la Federación de Rusia cese las hostilidades, remarcó.

Vinculado con la guerra, Bustillo habló de sus consecuencias para los Estados. “El déficit de productos agrícolas afecta seriamente a los países importadores de menor desarrollo y la falta de acceso a los mercados mundiales genera inseguridad alimentaria en varias regiones del mundo”, subrayó. Sobre este punto, sostuvo que el conflicto desatado el 24 de febrero “ha creado una nueva amenaza para el medioambiente”.



“Uruguay no concibe la paz en el mundo si no existen compromisos serios y firmes de parte de la comunidad internacional en materia de desarme y no proliferación”, remarcó el canciller ante la tensión a nivel de las principales potencias de un eventual ataque nuclear luego de que el presidente ruso Vladimir Putin señalara que Occidente quiere “destruir” a Rusia y que utiliza incluso el “chantaje nuclear”.