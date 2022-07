Directorio de la UAM reclama abandonar disputas entre el gobierno y la Intendencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El directorio de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) reclama abandonar disputas entre el gobierno y la Intendencia, para encontrar soluciones que actúen sobre la situación que afecta a todo el sector hortofrutícola.

La situación que atraviesa la UAM es crítica y así lo dejó ver el informe publicado por la Auditoría Interna de la Nación del Ministerio de Economía. Publicado el 1° de junio, el análisis concluye que de concretarse riesgos que presenta el organismo pueden dar lugar a reclamos judiciales, sobrecostos financieros e incluso poner en riesgo el negocio mismo.



La entidad muestra una morosidad de un 40% de los productores allí instalados y ausencia de rentabilidad para asumir la deuda que tiene con el BROU, de proyectarse la situación actual.

A esto se suman las disputas entre el gobierno nacional y la Intendencia, que continuaron una vez que se resolvió generar un gobierno mixto para la inauguración de la UAM. En esta línea, el conflicto pasa por la decisión de la Intendencia de entregar los terrenos donde se instaló la UAM en comodato por 25 años y no como propiedad a la Unidad. El gobierno planteó molestias por el cambio que no respetó acuerdos previos y además se mostró disconforme con la cláusula que define un gobierno permanente por 25 años.

Reclamo

El delegado por los operadores mayoristas de la UAM, Luis Edgardo Carbone, opinó que el objetivo tiene que ser “la búsqueda de soluciones y generación de propuestas” y no perder energía “en cosas que pueden ser importantes para algunas partes y que solamente tienen de rehén a todo un sector”.



El presidente de la Asociación de Productores y Operadores de la UAM, aseguró que calificar las posturas sobre los terrenos no le compete a la UAM, pero sí le afecta. “Los terrenos no se van a ir del Uruguay, si pertenecen a una parte u otra tampoco hacen la diferencia para el negocio”.



Según Carbone, lo complicado es la situación de los productores. “Venimos de una suba de insumos agropecuarios tremenda. Se suma la pandemia y la guerra que también nos pegan a nosotros. Entonces adaptarse encima a un nuevo modelo de comercialización, resulta complejo ”.



La exportación, es otro de los aspectos en los que se ve debilitado el sector y Carbone afirma que esta situación de disputas políticas desvía la atención. “Los costos de los contenedores superan la capacidad de comercializar con ganancias en Europa. Es otro problema para el que se necesita una solución a corto plazo de la situación con los terrenos”.