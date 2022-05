Directorio del Partido Nacional homenajeó a Héctor Gutiérrez Ruiz

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Directorio del Partido Nacional homenajeó este viernes a Héctor Gutiérrez Ruiz, a 46 años de su asesinato en Buenos Aires, Argentina. En la sesión, su nieto, Santiago Gutiérrez, recordó a su abuelo e indicó que su muerte junto a la de Zelmar Michelini fue el "símbolo que eligió la dictadura para demostrarle tanto al pueblo uruguayo y, a su vez, al pueblo argentino de que estaban dispuestos a todo".

Fue la "herida de muerte que le estaban dando al sistema político y al sistema institucional uruguayo. Si estaban dispuestos a perseguir en otro país, secuestrar, torturar y matar al símbolo de las instituciones, ¿qué quedaba para el resto de los uruguayos en su país?", comentó Gutiérrez.

"El 20 de mayo, obviamente, no es de los blancos, es del pueblo oriental todo, es un día de reflexión, es un día de lucha, es un día con distintas simbologías y que se ha utilizado, lamentablemente, por acción de algunos sectores y omisión nuestra también en una causa a veces político partidaria. No lo vamos a hacer nosotros. No vamos a ir a ese barro", agregó.

Por otra parte, entiende que es "tarea, responsabilidad y obligación del Partido Nacional llenar de contenido el latiguillo de 'nunca más'. En ese sentido, indicó: "Para construir una memoria fiel y digna a los hechos, tenemos que salir de la omisión y poder colaborar a que se cuente la historia como pasó, a que no se elijan algunos hechos y otros se escondan por vergüenza. A que con la perspectiva que nos da el paso del tiempo podamos liberarnos también de los hechos que pueden darnos culpa".



Gutiérrez entiende que hoy, en 2022, deben ser "una vez más aquellos que se jueguen la ropa por el ser nacional, por el sentido nacional". Y añadió: "Para eso el Partido Nacional tiene que estar en las manifestaciones populares, tiene que estar donde la gente comparte su vida diaria, donde comparte su trabajo, donde estudia, donde la gente vive la vida para nutrirlas y para nutrirse como partido, para atravesar la sociedad misma y ser un reflejo digno de lo que pasa en la vida de los orientales".

A su turno, la vicepresidenta Beatriz Argimón recordó que hay "crímenes que siguen siendo impunes", y señaló: "No queremos nunca más terrorismo de Estado, que lo hubo, pese a quien puede decir que no lo hubo".



Además, indicó: "La verdad es que seguimos viendo a madres que mueren sin saber dónde están sus hijos. Familias que siguen pidiendo por esa verdad. Y un Estado que sigue esperando que, quienes tienen que hablar, hablen. También es bueno decir en estos días que hay mucha información que se acerca para la búsqueda en realidad busca precisamente que esa verdad no se sepa. Así que si estamos en este directorio, que siempre conmueve, que siempre nos encuentra con nuestra más rica historia de lucha por los derechos, la libertad y la verdad, está bueno que sigamos aportando al decir 'nunca más', el decir que, quienes siguen callando, hablen".