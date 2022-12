Directorio del Instituto de Colonización falló que Manini Ríos no es colono

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) falló este viernes que el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, no es colono propietario en campos de Artigas. La resolución llegó después de meses de idas y vueltas, de informes internos y externos, y de que el senador sostuviera en reiteradas oportunidades que sus tierras no estaban atadas a este instituto.

Los directores tomaron la decisión en base a tres informes. Dos que dicen que no es colono (uno lo presentó Manini Ríos en su defensa y el otro es de un especialista externo al INC) y otro que entiende que el senador sí lo es (este es de la sala de abogados del instituto).

El directorio realizó este viernes una reunión para tomar una decisión. La resolución tomó su tiempo porque los integrantes querían esperar al informe externo que solicitaron al catedrático de derecho agrario de la Universidad Católica del Uruguay, Horacio de Brum. Este es el último que llegó a sus manos y le fue favorable a la posición del senador Manini Ríos.

El segundo es un informe de la sala de abogados del INC, de hace dos semanas, que decía que sí era colono, tal como informó El País.

El tercero es el estudio que presentó Manini Ríos del catedrático de derecho agrario de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar), Enrique Guerra Daneri, en su defensa.



Todo comenzó en marzo, cuando la inspección oficial del INC —según informó en ese momento el semanario Búsqueda— emitió un informe interno en el que sostenía que era colono. A continuación, el directorio resolvió que el tema pase a la Asesoría Letrada del instituto para que evalúe la situación y decida al respecto.



Tiempo después, se conoció el informe de la Asesoría Letrada del INC, que publicó el semanario, donde ratifica la condición de colono de los tres implicados. Ese mismo día, el 16 de junio, Manini Ríos realizó una conferencia de prensa para decir —una vez más y tal como lo hizo desde el primer día— que era información falsa.

El líder de Cabildo Abierto leyó frente a las cámaras algunos pasajes del informe de Guerra Daneri, quien analizó la información y realizó un estudio que le es favorable. Ese documento se presentó ante el INC y, como publicó El País el 19 de junio, su argumento se basa en una cronología de los hechos -y de las idas y vueltas de esas tierras- que, irrefutablemente, en sus orígenes sí pertenecieron al instituto.