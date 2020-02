Directorio de ASSE renunciará, pero seguirá en el cargo hasta nuevas designaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El futuro ministro de Salud, Daniel Salinas, junto con el próximo subsecretario, José Luis Satdjian, se reunieron en la mañana de ayer miércoles con las autoridades de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), entre ellas el presidente Marcos Carámbula.

La reunión tuvo como objetivo coordinar la transición y Salinas le solicitó al actual directorio de ASSE que continúen en sus funcionen un mes más hasta que se designen las nuevas autoridades.

"Todavía no hay en ASSE autoridades designadas para ocupar nuestras responsabilidades y de alguna manera iniciar la transición", indicó Carámbula en ruda de prensa tras la reunión. "Nosotros le transmitimos que como corresponde el próximo 28 le estaremos presentando nuestra renuncia al presidente Vázquez que fue quien nos designó", indicó.



Los encargados de la transición serán Marlene Sica y José Luis Satdjian del acutal y nuevo gobierno respectivamente.



"También entendemos que en la medida que no hay autoridades de ASSE que precisan ser votada su venia en el Senado estaremos a disposición", indicó el presidente de ASSE y aseguró: "Naturalmente nosotros vamos a seguir en función de que no va a haber autoridades y hasta que no las haya nosotros estaremos al frente de la institución, pero insisto en que vamos a presentar la renuncia el próximo viernes".

Alarico Rodríguez, gerente general de ASSE, indicó que desde la administración ya se preveía que esto iba a ocurrir. “De plazos no se habló pero la designación requiere de la venia del Senado. Estamos hablando de semanas si las venias son votadas por el Parlamento, sino puede llevar 60 días después de la propuesta en el Parlamento”, detalló en diálogo con Radio Uruguay.