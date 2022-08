“La dirección no trabaja para que se vaya” ningún afiliado, aseguró Gonzalo Civila

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El triunfo de Gonzalo Civila en el Partido Socialista fue aplastante. Si bien aún no están los resultados finales el primer escrutinio arroja que más del 80% respaldó la reelección del último secretario general. Y la primera lectura que hace el diputado, en diálogo con El País, es que el mensaje que dan los votos es apoyo para continuar profundizando los cambios.

Esto implica que para sus opositores el Partido Socialista pueda continuar perdiendo afiliados por renuncias de aquellos que no comparten la línea “ortodoxa”. De hecho, entre el sábado y ayer hubo dos dimisiones de renombre como el exministro Enzo Benech y el exintendente de Paysandú Julio Pintos, informó La Diaria.



Consultado sobre si teme que continúen las renuncias, Civila aseguró que “la dirección del partido no trabaja para que se vaya” ningún afiliado y que “la invitación es a construir en diversidad”. Aunque aclaró que “eso no significa coartar las decisiones personales”.



“La historia del partido y su perspectiva hacia adelante son una razón más que suficiente para confiar en que, en el acuerdo o la diferencia, se pueden construir espacios habitables para todos”, dijo y agregó que “el cambio de circunstancias y los desafíos que se deben afrontar generarán transformaciones a la interna”.

En la elección del domingo la corriente Futuro Socialista rompió con una dinámica bipolar entre ortodoxos y renovadores que a Civila le generó entusiasmo porque, en su opinión, “habla de que hay cosas que se movieron”. “Aspiro a que esos cambios sigan sucediendo y podamos construir nuevas síntesis”, sostuvo.



El lugar que Civila ganó en la interna no condice con el peso del Partido Socialista dentro del Frente Amplio donde se ubica como una cuarta fuerza. Perdió votos en comparación con comicios anteriores y la candidatura del propio Civila fue ampliamente superada.



En este sentido, el diputado dijo que la caída en votos “viene hace mucho tiempo”, pero que “obviamente” no se conforma con eso. Sin embargo, fue enfático al remarcar que primero están los ideales.



“No podemos manejar nuestro proceso interno, las decisiones y acciones, en función de un cálculo de oportunidad para tener más votos porque sería traicionar nuestra esencia como organización”, dijo.

La apuesta es a consolidar alianzas que se materializaron en el apoyo a la candidatura de Carolina Cosse a la Intendencia de Montevideo. Ese espacio, que Civila marcó como una corriente diferente al Partido Comunista, al Movimiento de Participación Popular y a Convocatoria Seregnista Progresista, se basa en ser “una orientación poscapitalista, libertaria, autogestionaria, feminista, de lucha por la justicia ambiental”.

Oposición

Si bien el Frente Amplio aún no tomó posición, Civila tiene claro que en dos temas que el gobierno impulsa los socialistas se opondrán. Uno es la reforma de la seguridad social donde el diputado reclamó que se apunte a “un sistema más justo”.



“Parece que el sistema fuera solo jubilaciones y pensiones”, dijo y agregó que es necesario “discutir la forma en que se financia la seguridad social”. “¿No será necesario pensar aportes sobre las ganancias, como existe en otros países, que permite un sistema más justo en su base contributiva y que amplíe mecanismos de proyección social?”, se preguntó. “Es algo que no está ni siquiera mencionado en las orientaciones de reforma que se manejan hoy”, enfatizó.



Otro tema en el que socialistas fijaron posición es en relación a un posible Tratado de Libre Comercio entre Uruguay y China. En su opinión, el acuerdo se debe negociar en