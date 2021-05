Diputado oficialista cuestionó la estrategia del gobierno: "Está en deterioro la libertad responsable"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El diputado colorado, Gustavo Zubia, dijo que discrepa con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, porque a su entender es tiempo de dotar al sistema judicial de nuevas herramientas legales para combatir la “libertad irresponsable” que está generando los contagios por coronavirus en el país.

El legislador que integra la coalición de gobierno comentó este lunes a la noche en el programa de Canal 4 “Todas las Voces” que se ha “separado de la posición del presidente” en cuanto a la necesidad de impulsar las modificaciones al artículo 224 del Código Penal, que legisla sobre el delito de peligro.

Esa norma permite juzgar a quienes incumplan con los protocolos de protección sanitaria y a quienes generen aglomeraciones. El proyecto de ley fue impulsado por el diputado blanco Mario Colman, pero la iniciativa naufragó ante la posición pública de Lacalle Pou en contra de esa iniciativa.

“El 224 es la nueva forma para sancionar a los que violan las disposiciones sanitarias y me he separado (de la posición de Lacalle Pou) admitiendo la enorme labor que está desarrollando en la pandemia”, dijo Zubia en el programa televisivo.

“Está en deterioro de la libertad responsable en una parte de la población. Y la libertad irresponsable es otra gran parte de la población. La libertad irresponsable que es la que acarrea el contagio, y que es la que acarrea la muerte”, agregó.

El diputado del Frente Amplio, Gonzalo Civila discrepó con lo actuado por el gobierno. “Creo profundamente en la libertad y creo que, en el ejercicio responsable de la libertad, el Estado tiene que garantizar condiciones para que las personas puedan ejercer su libertad con responsabilidad. Es decir, no me afilió a un extremo de mayor represión, de más sanciones. Tampoco creo que lo que se esté haciendo sea lo correcto. Hay un discurso liberal que no va acompañado de acciones”, opinó.

“El gobierno hace todo lo que está a su alcance”, se defendió el diputado blanco Rodrigo Goñi, quien remarcó que no se puede aceptar de ningún modo que se haga responsable a la administración de Lacalle Pou que se cargue con las culpas de las muertes.