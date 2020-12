Diputado de Cabildo dijo que vivió en la calle en votación por proyecto para visibilizar esa situación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este martes en Diputados se aprobó un proyecto de ley para declarar el 19 de agosto como el "Día de las luchas de las personas en situación de calle". El proyecto, impulsado por el Frente Amplio, no contó con el apoyo del Partido Colorado debido a diferencias en el término de la palabra "luchas".

Quien sí manifestó su aprobación fue Cabildo Abierto, donde el diputado Martín Sodano aprovechó para contar su historia: "Yo fui una de esas personas en su momento, yo fui una de esas personas que viví por drogas en situación de calle. Sé lo que viven, lo que pasan y no solamente lo que pasan por droga que puede ser voluntad propia o no. Tenemos hoy un sector de ciudadanos orientales que necesitan realmente un abordaje"



El diputado remarcó que "hay mil maneras de interpretar la palabra 'lucha'" y que "en esta situación tan vulnerable la palabra 'lucha' es en el mejor de los sentidos".

Daniel Caggiani, del Frente Amplio, sostuvo que esta situación "no es un problema de este gobierno" y que "el problema es que no visibilizamos esta situación".



Asimismo hizo hincapié en que "estas personas dieron sus luchas para salir adelante y quizás no pudieron".



"Algunas terminaron en el cementerio, otras zafaron y otros están sentados ene el Parlamento", indicó en referencia a Sodano.

Ope Pasquet, diputado colorado, aclaró: "Estamos a favor en el espíritu y en la solidaridad con las personas en situación de calle (...) No estamos a favor de que se planteé esto como una lucha, un conflicto en función de esa visión de la sociedad según la cual para que alguno gane otro tiene que perder".

El primer artículo del proyecto de ley, para declarar el 19 de agosto como el "día de las luchas de las personas en situación de calle", contó con 78 votos a favor al no contar con el apoyo de la bancada colorada.



El segundo artículo, que manifiesta que instituciones y organismos relacionados a la temática "articularán esfuerzos, acciones y actividades tendientes a difundir la problemática de las personas en situación de calle, así como un abordaje integral que reconozca los derechos vulnerados de este segmento de la población", fue aprobado por unanimidad.

La elección de la fecha se debe a que el 19 de agosto de 2004 en San Pablo (Brasil), 15 personas en situación de calle fueron atacadas, de las cuales siete murieron. Esto hizo que la Red latinoamericana de personas en situación de calle a tomar esa fecha "como símbolo de reivindicación y lucha"