Diputada increpó a Heber por usar auto del "Betito" Suárez y esto respondió el ministro

El auto oficial que utiliza a diario el ministro del Interior Luis Alberto Heber, una camioneta de alta gama no blindada Audi modelo Q5 del año 2011, que pertenecía al reconocido delincuente "Betito" Suárez, generó un cruce en las últimas horas tras un reclamo que hizo una legisladora del Frente Amplio.

En la comparecencia de ayer del secretario de Estado a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, la diputada Cecilia Cairo le señaló a Heber que le molestaba que utilizara dicha camioneta y quería conocer el motivo de pasar de un blindado a ese auto.

"Algo que a mi barrio, al Cerro, le molesta sobremanera es que el ministro ande en el auto de Betito Suárez. Quisiera que argumente el motivo. Para el Cerro, Betito Suárez…", según la versión taquigráfica que tuvo acceso El País.



"Para el Cerro, Betito Suárez no es cualquiera. Entonces, quiero poder decir a los vecinos: "Le hice la pregunta que ustedes me pidieron. El ministro me contestó esto". Inclusive, estoy dispuesta a llevar la versión taquigráfica", agregó la diputada, de acuerdo al escrito.



Pero el asunto no quedó solo en la Comisión. Cairo manifestó en rueda de prensa en el Parlamento que el "Betito" es "un personaje de hace muchísimos años, que obviamente circulaba en los mejores autos en el Cerro; además muy llamativos todos". De esta forma, agregó, "demostraba de alguna manera el negocio que significa la droga".

Tal como planteó en el Parlamento, la diputada expresó que los vecinos le preguntan "cómo puede ser que el ministro del Interior circule en el auto de quien de alguna manera en el Cerro tenía ese calificativo". Insistió que esto "para los vecinos es un problema".



Incluso dio un paso más y opinó que "no hay una razón que justifique andar en el auto del 'Betito' Suárez". Reclamó que el auto fuera rematado y con lo recaudado "trabajar sobre las adicciones". Esto porque valoró que Heber circule en esa camioneta "da un mensaje que para mí es totalmente equivocado".

La respuesta de Heber

Si bien en el medio de la convocatoria al ministro en el marco de la discusión por la Rendición de Cuentas, Heber no quiso irse de esta instancia sin responder a la diputada. "Está bien que pregunte; no me parece mal que se pregunte; no me violenta", indicó.



El secretario de Estado remarcó que "no precisa" andar en un auto blindado. "Contar con custodia y camionetas blindadas para nuestro traslado parecería que estuviéramos en otro país, que no es Uruguay", dijo tras aclarar que la cartera cuenta con dos camionetas BMW X5 blindadas, que prefirió no utilizar él y el subsecretario. Ambas las utilizan los jefes de Policía de Montevideo y Canelones porque "sí precisan tener blindaje", aseguró.



Sobre el caso puntual de la camioneta Audi del "Betito" recordó que su utilización surge de un convenio con la Junta Nacional de Drogas, del cual son "proveedores" de "casi todos" los autos que son incautados. Consideró "absurdo" que esa camioneta fuera a remate, que "tiene más de 150.000 kilómetros y lo único que hace es trasladarnos".



"Se ha dicho que es emblemático, que no es conveniente. A mí me parece más inconveniente tener una camioneta blindada que la precisan más los policías que trabajan en los operativos que yo en esta instancia", remarcó Heber.



Planteó que "lo importante es no haber gastado en autos para el ministro ni para el señor subsecretario y poder usar los que capturamos", aunque también hizo una puntualización ante otro planteo sobre el vehículo que utiliza a diario.



"Alguno ha dicho que sería importante ponerle un cartel que dijera "camioneta obtenida de la lucha contra el narcotráfico". Los autos que usamos que vienen del narcotráfico los tenemos para agentes encubiertos; si bien no tengo paranoia de que puedan atacar al señor ministro o al señor subsecretario, ir con un cartel que diga que es la camioneta del ministro… Tampoco la provocación", manifestó el ministro.



Sin embargo, el intercambio no quedó allí porque Cairo más adelante insistió con conocer por qué Heber eligió "justo ese auto", que valoró, "tiene un condimento bastante especial, por lo menos, para el oeste de la ciudad, que no entiende que ese auto siga circulando porque claramente representa para muchos el narcotráfico y algunas pérdidas de vidas que fueron bastante sufridas también, asociadas a ese narcotráfico". A lo que Heber que "la camioneta no da para más; es parte del triunfo que tenemos contra el narcotráfico", y pasó al articulado de la Rendición de Cuentas.



En tanto, quien también intervino en este asunto fue el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel. Remarcó que la adquisición de la camioneta fue "ajustada a derecho", regulada por el Decreto 339/010. Además, criticó que las camionetas BMW que nombró el ministro fueron compradas 0 kilómetro por "un costo mayor a los US$ 200.000".



También destacó que la opción "B" a esas camionetas eran otras Toyota modelo Rav4 blindadas que "fueron entregadas a la Guardia Republicana y hoy están asignadas a los jueces y fiscales, que por su tarea específica necesitan protección".