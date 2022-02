Heber sobre uso de camioneta decomisada al "Betito" Suárez: "No nos gusta andar en autos blindados"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hace poco más de una semana se conoció que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, pasó de utilizar camionetas blindadas —adquiridas en la administración anterior— a trasladarse en una camioneta de alta gama Audi modelo Q5, decomisada al delincuente Luis Alberto "Betito" Suárez. Este martes, consultado por la situación en una rueda de prensa, aclaró que está "bajo la ley".

El jerarca comentó: "No nos gusta andar en autos blindados. Es pesada, es incomoda y no tengo miedo. Hay muchos autos de la Junta Nacional de Droga que están siendo utilizados".



En esa línea, explicó que algunos vehículos van a remate y otros que tienen utilidad no, porque en el remate no sacamos lo suficiente como para poder comprar otro”.

"Nosotros teníamos una camioneta blindada que no nos servía. Se la pasamos al jefe de Policía y obtuvimos otra por la Junta Nacional de Drogas, como explicó el señor subsecretario muy claramente", añadió.



El vehículo en cuestión fue decomisado al delincuente "Betito" Suárez, detenido por última vez en mayo pasado. El hombre estuvo preso desde 2006 a 2017, cuando se lo condenó por delitos que cometió como integrante de la "superbanda", en la década de 1990. Luego, a finales de 2017, volvió a estar tras las rejas y quedó en libertad en 2018 hasta mayo de 2021.

Las fuentes del Ministerio del Interior habían explicado el 11 de febrero que la cartera, por integrar la Junta Nacional de Drogas (JND), puede solicitar vehículos que hayan sido incautados al narcotráfico para utilizarlos.



En el caso puntual de la camioneta Audi, se solicitó porque las utilizadas por el ministro estaban "dando problemas por el peso del blindaje".