Día del Patrimonio: Lacalle Pou participó de acto en medio de protestas por presupuesto

El presidente de la República Luis Lacalle Pou y la vicepresidenta Beatriz Argimón participaron en la mañana de este viernes en el acto de presentación del Día del Patrimonio (que este año realiza un homenaje a la medicina), en medio de reclamos por mayor presupuesto.

En la entrada del salón de actos de la Facultad de Medicina esperaban al presidente un conjunto de personas que reclamaron por recortes. "Si la ciencia se congela, ¿quién responderá las pandemias del futuro?", cuestionaba una de las pancartas que portaban.

Por otra parte, Lacalle Pou mantuvo un intercambio con una auxiliar de enfermería del Hospital de Clínicas, quien se presentó como Romina Pose, tras acercarse al presidente cuando el acto de presentación finalizó.



"Sin presupuesto no podemos generar cargos, no podemos titulizar a los suplentes que están en un sistema precario y usted sabe la situación del Hospital de Clínicas", dijo la funcionaria y el mandatario respondió: "Sí, porque lo conozco, porque he ido".



La mujer expresó que en el piso 7 del centro de salud son cinco enfermeros para 50 pacientes. "No les podemos dar la calidad de vida que ellos se merecen", aseguró.



"¿Hace cuánto que está esta situación?", preguntó, por su parte, Lacalle Pou. "Siempre lo estuvimos planteando, no es un tema político, es un tema de que usted está hoy en la Presidencia y por eso se lo vinimos a plantar", respondió.



"Es un tema político porque la decisión es política", dijo el jefe de Estado.

A salida los estudiantes le volvieron a reclamar



Unos mano a mano, otros le entregaron una carta y otros con cánticos e insultos



Durante el acto, el ministro de Educación Pablo Da Silveira y la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, Ana Ribeiro, agradecieron la presencia de las autoridades del gobierno así como la de los tres científicos referentes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH): Rafal Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini.



En la presentación también se presentó el sello conmemorativo del Correo Uruguayo, en homenaje a Manuel Quintela, quien impulsó la creación del Hospital de Clínicas y que es homenajeado este Día del Patrimonio.



Este año, el lema elegido fue "Medicina y salud, bienestar a preservar", en el marco de la pandemia mundial por coronavirus. La edición será celebrada los días 3 y 4 de octubre.