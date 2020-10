Di Candia: "La idea es ser aun más estrictos en el control de locales nocturnos y las aglomeraciones"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Congreso de Intendentes tuvo una reunión este viernes en la Torre Ejecutiva con el presidente Luis Lacalle Pou. A la salida, Christian Di Candia, intendente de Montevideo, contó que se planteó "afianzar los controles, sobre todos los nocturnos", para contener los contagios de COVID-19.

El jerarca explicó que son épocas de despedidas, mucha reunión y fiesta. "La idea es poder ser aun más estrictos de lo que estamos siendo en el control de los locales nocturnos y las aglomeraciones".



Además, dijo que todos coinciden en esa necesidad. "Si bien viene funcionando de buena manera y los intendentes estamos coordinando con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud Pública, tratar de ser un poco más duros en ese sentido", agregó.



A su vez, se coordinará con Fiscalía para que esté presente en cada Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed). Habrá una reunión con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, Fiscalía y los Cecoed.



En la misma línea, le pidió a la población que, en caso de reunirse, sea en el espacio público. "En Montevideo vamos a tomar algunas medidas más para ampliar el espacio público como se hizo con la rambla. Se lo consultamos al presidente", quien "estuvo de acuerdo", dijo.



Asimismo, contó que se habló sobre la situación de las playas en el contexto de la pandemia. No obstante, aclaró que aún no hay ninguna resolución al respecto. "No hablamos de metraje ni distancia", señaló. El presidente va a tratar el asunto con otros jerarcas y el Ministerio de Defensa para que "quizás marineros y prefectura puedan dar una mano", dijo.

El frenteamplista comentó que la idea de la reunión era "mejorar y afianzar la coordinación entre los organismos departamentales y nacionales". Hizo foco en que se "vienen tiempos de clima más lindo, donde la gente tiende a salir un poco más, y obviamente habrá que tomar definiciones para que eso no implique un retroceso".

Por otra parte, sobre la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) contó que en la Intendencia de Montevideo se "marcó una Comisión para ver algunos detalles porque el gobierno entrante (de Carolina Cosse) tenía algunas dudas. Cuando queden despejadas, se vuelve a marcar una fecha de mudanza".