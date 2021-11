Conozca los detalles de la millonaria inversión que realizarán en seis aeropuertos del Interior

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La palabra “contrapartida” tal vez ha sido una de las más usada en las últimas horas para describir el acuerdo millonario que alcanzó el gobierno con la empresa Puerta del Sur -del grupo Corporación América-, la firma que obtuvo la prórroga de la concesión de los aeropuertos de Carrasco y de la Laguna del Sauce hasta 2053, a cambio de realizar una inversión de cerca de US$ 300 millones en seis terminales aéreas en el interior del país.

De ese monto, US$ 67 millones se destinarán ya a partir de 2022 en obras de infraestructura que apuntarán a transformar las terminales aéreas -en algunos casos prácticamente abandonadas- en verdaderos aeropuertos internacionales. Y, si todo sale según lo previsto, antes de que termine el actual período de gobierno, los resultados que hoy se proyectan en maquetas “muy lindas, muy modernas”, al decir del presidente Luis Lacalle Pou, serán realidad.

Asimismo, los aeropuertos renovados impactarán en las comunidades al integrarse y potenciar las distintas actividades económicas de las localidades, que van desde el simple desarrollo turístico, hasta la producción agropecuaria o la industria de la celulosa. No obstante, asumir la gestión de estas terminales, junto con estas inversiones y los gastos de mantenimiento implicados hasta 2053, no es redituable para la firma.



Es por eso que esta parte del acuerdo es la “contraparte” de seguir al frente del aeropuerto de la capital, que mueve dos millones de personas en tiempos de normalidad, muy lejos del nivel de las terminales del interior, aún con las mejoras que tendrán.

El estado actual y lo que se proyecta para cada aeropuerto.

Salto, el envío de arándanos El aeropuerto de Salto, ubicado a unos tres kilómetros de la capital departamental, está considerado por Puerta del Sur -junto con el de Rivera, ambos los más lejanos de Montevideo- como una terminal con “potencial para el desarrollo comercial” y para integrarse como destinos de chárteres. Por eso es uno de los seis que recibirá más inversión, ya que se destinarán cerca de US$ 16 millones para las obras, acorde al volumen de tráfico que se espera recibirá y a las reformas necesarias. “Se va a hacer una ampliación de la pista de los 1.700 metros que tiene hoy a 2.500, ya que actualmente hay aviones que no pueden llegar”, dijo el intendente frenteamplista Andrés Lima, que espera el comienzo de las obras “con expectativa”. Pero hay bastante más: la terminal, como en todos los casos, se modernizará en un 100%; la torre de control también será reformada, y se harán obras para mejorar la caminería vecinal que lo rodea. “Hoy tenemos caminos de bitumen y la idea es pavimentarlos y hacer una ampliación de la avenida Solari, que es la que conecta la terminal con el aeropuerto”, dijo el intendente en diálogo con El País.



En cuanto a los efectos que tendrá en la economía, el jerarca comunal destacó sobre todo la producción frutal y especialmente la de arándanos, que como se sabe son enviados a Montevideo almacenados en camiones. “Se va a ganar no solamente en tiempo, porque se estará en la capital en una hora, sino que se evitarán los movimientos del transporte terrestre que afectan la calidad”, agregó Lima.

Paysandú, el desarrollo termal El intendente blanco Nicolás Olivera subraya enfáticamente que para Paysandú la inversión aeroportuaria es “una brutal noticia”. “Tenemos un aeropuerto que supo ser internacional, y lo sigue siendo nominalmente, pero por su nivel actual de infraestructura en realidad es imposible”, dijo el jerarca. La terminal, que va a recibir cerca de US$ 10 millones, no tiene muchas de las luces necesarias porque “las han robado”, “tiene problemas con la pista y carencias críticas como para tener operativa internacional”. Y entre otras cosas, el jefe comunal aspira a que en las obras se incluya el fortalecimiento de las vías de acceso a la terminal, como construir una “salida directa” a la ruta 3, y señala que al respecto hay “conversaciones” con Puerta del Sur.



El principal sector favorecido que le viene a la mente a Olivera es, naturalmente, la industria turística, y en particular la relacionada al desarrollo termal. Y ese es el público que aspiran recibir. “Nos dijeron que van a venir aviones de porte mediano y que tendremos conectividad con San Pablo (Brasil) y ciudades de Paraguay”.



Olivera también destacó que Paysandú es destino de turistas multimillonarios que “llegan por el aire” a otros sitios de Uruguay, y que eligen su departamento pero no con la frecuencia deseable, debido justamente a la falta de conectividad.



Por otra parte, las fuentes del Ministerio de Defensa consultadas indicaron que esta zona del país también tiene un fuerte componente de “producción agropecuaria” que demandaba una sustancial mejora de la conexión aérea.

Rivera, la conexión con Brasil El caso de Rivera es otro de los más ponderados, tanto por el Ministerio de Defensa como por Puerta del Sur.



Fuentes empresariales indicaron que incluso ya están avanzadas las conversaciones con distintas aerolíneas para ofrecer la terminal de esta ciudad fronteriza como “destino interesante” de vuelos que parten de ciudades del sur del país vecino, como por ejemplo San Pablo o Porto Alegre. Por eso se cree en el “potencial de desarrollo del turismo especialmente de compras”, además de su “potencial de conectividad directa”, y como ciudad de triangulación interna, tanto con Montevideo como con Salto.



Las fuentes del gobierno consultadas afirmaron asimismo que Rivera se convertirá en



“una zona de gran atractivo comercial”, y se valoró la presencia “importante” de hotelería, restaurantes y “diferentes servicios para los turistas”. En la rueda de prensa que hizo el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el miércoles pasado, cuando fue consultado por el acuerdo del Poder Ejecutivo con Puerta del Sur destacó que el aeropuerto de esta ciudad fronteriza tiene justamente la condición de binacional “porque no hay uno cercano”, y que por eso esta inversión tenía un carácter también estratégico.



Desde el Ministerio de Defensa se aseguró a El País que por todas estas razones la apuesta a esta terminal es la que genera “más expectativa”, y que además se da por hecho que la inversión supondrá una relevante “puerta de ingreso para el turismo y para empresarios brasileños”.

Colonia, los aviones privados Lo que se tuvo en cuenta a la hora de elegir Carmelo para potenciar su terminal aérea fue, básicamente, el “desarrollo del turismo cultural, histórico y gastronómico”, según información de Puerta del Sur a la que accedió El País. Se entiende que esta localidad es una “puerta de entrada de turistas al departamento” de Colonia, pero no cualquier turista, sino los de “alto poder adquisitivo”, que muchas veces se trasladan en aviones privados, algo que el intendente nacionalista Carlos Moreira tiene en cuenta a la hora de destacar la inversión del pequeño aeropuerto de pista de pasto, que en este caso rondará los US$ 7 millones.



“Carmelo ha tenido un enorme desarrollo urbanístico gracias a inversiones principalmente de argentinos”, señaló a El País el jerarca departamental, que resaltó asimismo que la puesta a punto de la terminal contribuye a un mejoramiento general de la conectividad para todo Colonia, porque se suma además al acuerdo realizado entre Buquebús y la empresa Delta Argentino para conectar Tigre y Carnelo.



En ese sentido, fuentes del Ministerio de Defensa señalaron a El País que para hacer la inversión se analizó la “cercanía con la ciudad de Buenos Aires, lo que permite tener un flujo de actividades aéreas muy requeridas por los extranjeros”.



Moreira no se olvida tampoco de la cantidad de turistas brasileños que visitan la localidad, muchos de ellos atraídos por “la ruta del vino” que hay en Colonia, con el suficiente poder adquisitivo como para explotar, también, la vía aérea.

Durazno, contribución a UPM En el caso del desarrollo del aeropuerto de Durazno, ubicado bien al centro de Uruguay, lo que se valora específicamente son sus componentes estratégicos y logísticos.



Para empezar, porque su localización permite diseñar una conectividad directa de esta capital departamental “con ciudades más importantes de la región para aviación privada, potenciando la llegada de turismo de negocios, y la posibilidad de potenciar el desarrollo de Durazno como centro logístico multimodal”, lo que implica la vía de comunicación aérea pero también la terrestre, señalaron a El País fuentes de la firma que acordó la concesión e inversión con el Poder Ejecutivo. Con “centro logístico multimodal” se refirieron a la proximidad con la segunda planta de celulosa de la finlandesa UPM en pleno proceso de construcción, y a la cercanía con el trazado de la vía férrea.



“Porque alrededor de la planta se pueden instalar empresas que a su vez le dan servicios a UPM, lo cual termina derramando en toda la comunidad”, y en ese esquema es que se inserta un aeropuerto internacional, agregaron.



En el gobierno, en tanto, destacaron que hoy el aeropuerto ni siquiera tiene terminal de pasajeros, y que la pista está ubicada en la confluencia de dos rutas nacionales claves: la 5 y la 14.



Por otra parte, también se destacó que en este lugar se instalará un nuevo radar de unos US$ 3 millones, “cuya compra e instalación asumió la empresa”, lo cual “es una noticia “fantástica” para Uruguay”, indicó una fuente de Presidencia.

Melo, más turismo de compras La inversión en el aeropuerto de Melo se decidió por el desarrollo del “turismo de compras”, propiciado fundamentalmente por los freeshops de la frontera. Fuentes de Puerta del Sur indicaron a El País que tienen muy presente que en Cerro Largo está la “posibilidad de ampliar el desarrollo de intercambio comercial con el mercado brasileño”.



El intendente José Yurramendi fue consultado al respecto por Canal 12 de Melo y, como todos los jerarcas comunales beneficiados por esta inversión, no dudó en calificar la decisión del gobierno como una “gran noticia”.



“Para Cerro Largo es fundamental porque se va a potenciar el aeropuerto de Melo; ningún privado lo tiene para no potenciarlo, y además es parte de su obligación”, valoró el intendente.



Yurramendi también se refirió a las naturales ventajas que traerán las obras y la modernización general de la terminal, y específicamente mencionó el sector de las zonas francas como uno de los potenciales favorecidos, una vez que el aeropuerto comience a funcionar a pleno. “Nos da la posibilidad de la conectividad -aseguró- y de potenciar emprendimientos como el de las zonas francas, (porque) tener un aeropuerto internacional de buen movimiento, tanto de pasajeros como de carga, es un argumento más para potenciarlas”.



Por otro lado, Melo está también integrado en una zona de especial desarrollo del sector arrocero, lo cual tiene implicancias en la cadena de distribución, señalaron fuentes de Defensa.

Todas las imágenes son ilustrativas