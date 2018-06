Destacan consenso para el etiquetado de alimentos

La Cámara Industrial de Alimentos (Ciali) felicitó al gobierno por alcanzar un consenso sobre el proyecto de etiquetado de alimentos en la región. El viernes pasado se reunieron los ministros de Salud Pública del Mercosur en Asunción, Paraguay, oportunidad en la que acordaron los criterios para el etiquetado frontal de alimentos, según informó el sitio web de la Presidencia de la República.

El objetivo es regular los alimentos con contenidos excesivos de grasas, azúcares y sal a los que se les colocarán etiquetas frontales con los avisos correspondientes, una medida que había sido rechazada por las cámaras y algunos legisladores que promovían el sistema de clasificación por colores.

Desde Ciali, se informó a El País que "felizmente el gobierno uruguayo aceptó presentar en Asunción la moción votada por la industria de alimentos en una asamblea de Ciali, en donde se determinó la importancia de un acuerdo conjunto del etiquetado frontal entre los socios del bloque Mercosur".

El decreto que establece el etiquetado de los envoltorios de alimentos y que sigue esperando por la firma del presidente Tabaré Vázquez, generó la crítica de Ciali, de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y de Cambadu que creen que tras la aprobación de la medida, las ventas de alimentos podrían caer sustancialmente por los cambios en los ingredientes.

La industria rechaza los octógonos

La industria considera que el sistema octogonal que impulsa el gobierno no es el adecuado ya que no solo contraría normas del Mercosur vigentes, sino que no es informativo para la población. En su lugar, impulsan un sistema policromático con los colores del semáforo (verde, amarillo y rojo) con pilas que indican los porcentajes.