Emotivo discurso del hijo de Larrañaga: "Nos enseñaste bien: apretar los dientes y para adelante"

Jorge Larrañaga Vidal, el mayor de los cuatro hijos del ministro del Interior Jorge Larrañaga, despidió a su padre durante el sepelio que tuvo lugar en el cementerio de la ciudad de Paysandú, al igual que el presidente Luis Lacalle Pou, quien ofició como primer orador.



"Alguna vez hablamos de este día. Nos dijimos cosas. No teníamos miedo de hablar de lo que sea. Me dijiste tres cosas: que juntara a los gurises, que dijera algo y que después me fuera para el stud. Las dos segundas, terrible dolor. Las palabras arden", expresó. "Y va a doler cuando vuelva al stud. Esa guarida de sueños, pero voy a ir, vamos a ir".



"Hoy están tus cuatro hijos acá: Aparicio, Juancito, el cabecita Faustino y yo. Hoy te vinimos a agradecer, viejo, lo buen padre que fuiste. Todo lo que nos quisiste y siempre estuviste ahí para nosotros. Te vinimos a decir que te amamos, que tenemos un orgullo enorme por vos y, también, que te quedes tranquilo".



"Sabemos lo que hay que hacer, vos nos enseñaste bien: apretar los dientes y para adelante. Hay orden de no aflojar, viejo. 'Genio y figura hasta la sepultura', decía el abuelo. Hasta siempre, pero nos vamos a encontrar. Muchas gracias", finalizó.

Este lunes tuvo lugar el sepelio de Larrañaga que se llevó adelante en su ciudad natal. Ayer domingo fue despedido en el Salón de los Pasos Perdidos, en el Parlamento, por familiares, amigos y actores políticos de todos los partidos.



El ministro del Interior falleció en la tarde del sábado 22 de mayo, a los 64 años, a causa de un paro cardiorrespiratorio. Se encontraba en Montevideo.