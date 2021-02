Delgado: Uruguay va a "terminar el proceso de vacunación mucho más rápido que otros que empezaron 20 días antes"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Previo a la llegada de las primeras vacunas chinas de Sinovac previstas para esta madrugada, Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, dijo que Uruguay va a "terminar el proceso de vacunación mucho más rápido que otros que empezaron el proceso 20 días antes".

"El horario va a tener un pequeño desfazaje. Es un vuelo charteado. Es un vuelo que salió Pekín y de allí fue a Sidney. De Sidney a Santiago y de Santiago viene para acá. Posiblemente llegue ya entrada la madrugada del viernes. Estamos monitoreando los horarios", dijo Delgado en Informativo Carve (radio Carve).

Asimismo indicó que "no va a haber ceremonia de recepción" porque el gobierno entiende que la llegada de las dosis solo "es parte de un proceso". Sí que el presidente Luis Lacalle Pou se reunirá mañana con el embajador chino.

Delagado remarcó que ahora es clave "mantener el flujo" de las llegadas de vacunas. "Fuimos muy duros en la negociación para adquirir las vacunas, no solo para tener grandes cantidades si no también para tener la certeza de que no habrá tiempo muerto y que no haya momentos donde se paralice el plan de vacunación", explicó.

"Queremos tener mucha cantidad de vacunas, en los tiempos adecuados, para que el Uruguay tenga un nivel de inmunidad rápido", agregó.

Delgado reconoció que están "acordando con un par de laboratorios más" para incorporarlos al sistema de vacunación y dijo que está "convencido" que va a existir "un compromiso social de la gente para vacunarse".

Por otra parte, remarcó que le generó "orgullo republicano" escuchar a Lacalle Pou "que dijera que se vacunará cuándo le toque, con la vacuna que le toque".

Hoy arribarán al país las primeras 192.000 dosis de la vacuna Coronavac, del laboratorio chino Sinovac. Las mismas serán administradas a docentes, policías, bomberos, militares y personal del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) menores de 60 años, a partir del próximo lunes.



Luego, el 8 de marzo, llegarán 460.000 dosis de vacunas de Pfizer, que serán administradas primero al personal de la salud y luego a los adultos mayores. Desde el 15 de marzo, Sinovac enviará 1.558.000 dosis más.



Todavía no hay fecha confirmada para el arribo de las vacunas de AstraZeneca, las que Uruguay adquirió a través del Fondo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).