Delgado y Manini rechazaron dichos de futuro subsecretario de Defensa sobre desaparecidos

El futuro subsecretario del Ministerio de Defensa, Rivera Elgue, dio una entrevista a La Diaria que se publicó este sábado y que en las últimas horas despertó el rechazo de quien será el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y del senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, partido del que forma parte Elgue.

Entre otros, Elgue —coronel retirado— dijo a La Diaria que “la institución (en referencia a las Fuerzas Armadas) en su conjunto no actuó mal” durante la dictadura (1973-1985). “Hubo hombres que se equivocaron y actuaron mal”, agregó.

“Pero la institución, no”, le dijo la periodista Natalia Uval, a lo que Elgue respondió: “No, si no no habría solamente 32 desaparecidos en Uruguay” (en referencia solamente a las personas desaparecidas en Uruguay y no en el marco del Plan Cóndor). “Si la institución hubiese actuado mal, tendría que haber muchos más desaparecidos. Muchos estuvieron presos, pero hoy están vivos y están en libertad, y fueron reparados. Pero no hay miles de desaparecidos en Uruguay”, dijo.

Consultado este lunes acerca de las palabras de Elgue, Delgado dijo según consigna Telemundo: “Yo no las comparto, obviamente no las comparto. Me consta que el presidente (electo, Luis Lacalle Pou) tampoco las comparte. Me consta que el propio Manini tampoco las comparte, a tal punto que ya hizo declaraciones en el sentido contrario”.

El mismo sábado Manini Ríos comentó en diálogo con Radio Montecarlo: “El número no es lo principal, acá nunca debieron haber desaparecidos”. “Uno no puede decir que las cosas no se hicieron mal porque hubo 30, 3 o 300” desaparecidos, añadió.