"Estoy dedicado a los medios públicos y voy a seguir en ello", aseguró Gerardo Sotelo

El periodista y dirigente del Partido Independiente Gerardo Sotelo asumió el pasado viernes como nuevo director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), que nuclea a los medios públicos. Esto ocurrió tras solicitar postergar su asunción en este cargo a comienzo de marzo para seguir con la campaña de las elecciones departamentales-ahora aplazadas por la pandemia-, ya que es uno de los suplentes de Laura Raffo, candidata de la coalición para la Intendencia de Montevideo.

Este lunes, en rueda de prensa, Sotelo señaló que asumió hace pocos días porque se lo pidió el presidente Luis Lacalle Pou porque "no hay campaña y hay muchas cosas que resolver". "Estoy dedicado a los medios públicos y voy a seguir en ello", agregó.

Consultado sobre su futuro en las elecciones departamentales, que fueron postergadas para el 27 de setiembre, Sotelo respondió: "Sinceramente no lo hablamos, una renuncia probablemente no. Pueden pasar dos cosas, o que pida licencia o que no haga campaña, esas son objetivamente las posibilidades".

"Lo cierto y lo que importa es que no hay ningún obstáculo legal ni constitucional ni ético ni de ningún tipo por la sencilla razón de que no existe tal campaña", agregó.

Sotelo señaló que espera que con la nueva "Ley de medios", que ingresó el viernes al Parlamento, se pueda garantizar medios públicos que "trabajen con independencia, con profesionalismo, con un sistema que les permita desarrollar en todo su potencial lo que significan hoy en día el negocio de los medios".

"Está todo el Estado, y nosotros particularmente trabajando en la idea de que haya sistema de evaluación, de criterios que establezcan las mejores prácticas profesionales para que tengan más garantías los trabajadores, periodistas, como la sociedad de que no se van a utilizar los medios públicos con un sentido proselitista", añadió en esa línea.