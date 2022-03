"No nos tome el pelo", "dato y no relato" y "realidades paralelas": reacciones al discurso del presidente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou hizo su balance de gestión 2021 y planteó metas y compromisos para este año, frente a la Asamblea General. Sus palabras, como era de esperarse, generaron las reacciones de diversos actores políticos en redes. Críticas de la oposición y halagos del oficialismo.

El diputado nacionalista Sebastián Andujar saludó el discurso del presidente y destacó "Dato y no relato".

“Dato y no relato. Se hizo una fuerte inversión social, se cumplieron los planes económicos y no se le metió la mano en el bolsillo a los uruguayos”



Presidente @LuisLacallePou 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/SBt5Mxo8rZ — Sebastián Andújar (@Sebandujar) March 2, 2022

Y en el mismo sentido, pero con visión crítica, el senador Alejandro Sánchez, del Frente Amplio, criticó el "dato y no relato".

“Dato y no relato”

En dos años aumentó 6 veces el combustible, un kilo de carne cuesta más de 400 pesos, un litro de aceite 150, mientras los salarios y las jubilaciones siguen bajando.



¿A quién no le metió la mano en el bolsillo? A los malla oro! — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) March 2, 2022

Mientras el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, calificó la alocución del presidente como "sólida y contundente".

Sólida y contundente rendición de cuentas del Presidente de la República @LuisLacallePou que habla de un Gobierno enfocado en la gente, que prioriza una inversión social fuerte, que cumplió con las metas económicas, que promovió la recuperación y el despegue.#NuestroPaísAdelante pic.twitter.com/GoHZRiyh4G — Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) March 2, 2022

"Por segundo año consecutivo el gobierno incumple sus promesas de campaña: bajar los combustibles y los impuestos; reducir el déficit fiscal sin afectar salarios ni políticas sociales", dijo el senador frenteamplista Charles Carrera en Twitter y se extendió en el análisis del discurso.

Por segundo año consecutivo el gobierno incumple sus promesas de campaña: bajar los combustibles y los impuestos; reducir el déficit fiscal sin afectar salarios ni políticas sociales. (sigue) pic.twitter.com/qwa4xu0lI2 — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) March 2, 2022

En los dos primeros meses del año tenemos registros de 65 homicidios, cuando en el 2021 fueron 49, esto implica un aumento de un 32% en el bimestre. Y si comparamos Febrero de 2021 con el de este año el incremento fue del 83%... pic.twitter.com/RpQRBA9YeW — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) March 2, 2022

Al salir de la Asamblea General, Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, afirmó: "Creo que vivimos realidad paralelas. Todos los uruguayos pagábamos 4% de IVA cuando usábamos nuestra tarjeta de débito y ahora nos descuentan 2%. No sé cómo le llaman ustedes, pero seguro es que, aquellos que pagan con tarjeta, pagan más caro".



Por otra parte, indicó que hubo una "mayor recaudación por un cambio en el cálculo del IRPF y el IASS. De hecho, los impuestos fueron más de US$ 1.000 millones. Esto es que la gente pagó más impuestos".

En esa línea, indicó: "Estas son las grandes injusticias de Uruguay, que hay que ponerlas en palabras. La injusticia es que, en un mismo periodo y con una pandemia de dos años, algunos sectores de la sociedad uruguaya concentraron US$ 3.000 millones en los bancos y a otros les cayeron los salarios, las jubilaciones y el poder de ingreso de las familias. Con la gente que hablo no ve la realidad que ve el presidente Lacalle".



"Cuando todo está más caro no sé cómo podemos estar mejor", añadió.



"La gente se debe preguntar si los datos que dio el presidente coinciden con la calidad de vida que tienen, y creo que la respuesta es que no", señaló.

El economista Javier de Haedo retrucó a los dichos de Pereira. "No es cierto. El crecimiento económico permitió recuperar decenas de miles de empleos. A esos bolsillos sí llegó aquel crecimiento", escribió.

No es cierto. El crecimiento económico permitió recuperar decenas de miles de empleos. A esos bolsillos sí llegó aquel crecimiento. https://t.co/mJhkIyLz4F — Javier de Haedo (@JavierdeHaedo) March 2, 2022

En respuesta a los dichos del presidente respecto a la educación, desde la cuenta Gurises MPP enviaron una foto y la frase: Acá estamos, señor presidente.

La actual senadora frenteamplista y exministra de Turismo, Liliam Kechichian, afirmó que el gobierno le mete la mano en el bolsillo a la gente.