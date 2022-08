El dato clave de Interpol y el pedido de Maciel a Ache de confirmar la información

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Parte de la polémica sobre la entrega del pasaporte a Sebastián Marset es que al mismo tiempo que el gobierno le otorgó el documento al narcotraficante que se encontraba detenido en Dubái por portar documentación paraguaya falsa, la Brigada Antidrogas no solo lo tenía en la mira, sino que intercambiaba información sobre él con otras agencias o unidades de investigación de la región.

Esto no fue negado ayer en la interpelación, porque la tesis del gobierno es que los investigadores no pueden revelar detalles de sus investigaciones a otras dependencias ministeriales.

No obstante, un dato aportado ayer por el ministro de Interior Luis Alberto Heber no se conocía hasta el momento.



El jerarca informó que el 10 de setiembre, la dirección de la Brigada Antidrogas consultó a Interpol si Marset había sido detenido en Dubái, y la respuesta fue que se encontraba libre.



"Al no creer en ese dato, esta unidad, por medio del subsecretario Guillermo Maciel, pidió que Cancillería chequeara la información", dijo Heber. “Y la señora subsecretaria (Carolina Ache) contesta que (Marset) estaba preso”, apuntó.