Martínez tiene 43,6% de intención de voto y Lacalle Pou 24,5%, según Radar

La última encuesta de la consultora Radar -divulgada este jueves en el informativo de VTV- marca que Daniel Martínez, candidato del Frente Amplio, tiene una intención de voto del 43,6% y Luis Lacalle Pou del Partido Nacional del 24,5%. En tercer lugar aparece Ernesto Talvi del Partido Colorado con el 15,8%. Luego, con el 9,5%, se posiciona Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto. Estos datos incluyen la proyección de aquellos encuestados que en un primer momento se manifestaron indecisos.

A su vez, Radar preguntó a los consultados si votará a favor de la reforma “Vivir sin miedo” que impulsa el senador blanco Jorge Larrañaga. El 43% respondió que pondrá la papeleta del sí y el 51% dijo que no. Además, aún hay un 6% del electorado que no tomó una decisión.



Si se discrimina por partido político, dentro de los votantes de Martínez solo un 2% votará la reforma. En el mismo partido, un 95% no votará la reforma constitucional y un 3% todavía no lo sabe. En el caso de los que votarán a Lacalle Pou, un 89% dijo que sí la votará, un 7% que no y un 4% todavía no sabe.



Entre los votantes de Talvi, un 59% votará a favor de la reforma en materia de seguridad mientras que el 28% no lo hará. Esta porción del electorado presenta el mayor número personas que aún no tomaron una decisión con un 13%. El 85% de los votantes de Manini Ríos está a favor, un 12% no la votará y un 3% no se decidió.