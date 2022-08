Da Silva declaró que tenía US$ 18 millones, se dio cuenta del error y lo aclaró en redes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El senador nacionalista Sebastián Da Silva aclaró este viernes tras una polémica que se generó en Twitter que, al completar la declaración jurada de bienes e ingresos para la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), se equivocó al ingresar un número y no posee el dinero que figura en el documento.

En la declaración que había presentado el año pasado a la Jutep, el senador había declarado que su patrimonio era de $ 123.071.532. En la declaración jurada de este año, figura que su patrimonio es de $ 792.015.071.



Varios usuarios cuestionaron el rápido aumento de los montos, y Da Silva salió rápidamente a aclarar la situación.

“El 13 de abril del 2022 presente mi declaración jurada. Sabrán que es en formato digital y con conversor digital de monedas. Un error de tipeo o vaya a saber uno qué, hizo que figurara en mi cuenta" de ITAU "la suma de US$ 18.154.422”, indicó este viernes Da Silva.



“Cuando en realidad y como muestro en el estado de cuenta, tenía depositado US$ 181.544, 22. Es decir, de 18 millones a US$ 181.000", sostuvo.



"El error de digitación genera que los activistas del Frente Amplio hicieran un ataque ridículo hacia mí”, señaló, en referencia a varias publicaciones que se vieron en redes sociales.



Cuando en realidad y como muestro en el estado de cuenta, tenia depositado 181544, 22 dólares. Es decir de 18 millones a 181 mil dólares. Es decir el error de digitación genera que los activistas del Frente Amplio hicieran un ataque ridiculo hacia mi pic.twitter.com/y44gq9FV6I — Sebastian Da Silva (@camboue) August 12, 2022

En otro tweet, el senador expresó que el lunes aclarará el error con la Jutep.