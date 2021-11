Cuestionan al BCU por bajo registro de estafas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado de Cabildo Abierto Sebastián Cal, preocupado por el crecimiento de las estafas bancarias y financieras, envió un pedido de informe al Banco Central del Uruguay (BCU) semanas atrás apuntando a este tema, pero la respuesta que recibió no lo dejó conforme.

El legislador había preguntado “la cantidad de fraudes denunciados ante el regulador de servicios financieros del BCU, lo que implicaba desde vaciamientos de cuentas bancarias, retiros de saldos de tarjetas prepagas, hasta “solicitudes de préstamos y demás productos financieros -todos sin consentimiento del titular-”. Y le respondieron que de acuerdo al registro oficial hubo cerca de 150 casos entre junio de 2020 y agosto de este año, una cifra que, para Cal, no refleja la realidad.



“Hemos visto cientos de casos y vaciamientos de cuentas bancarias en pocos días, por lo que si el Banco Central solo registró 150 casos es algo extraño y preocupante”, dijo a El País el diputado, que participó este jueves de la sesión de la comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología.



Casualmente, los legisladores recibieron a una delegación del BCU y Cal les manifestó su disconformidad con la respuesta, contó el diputado, que también critica que el banco “al parecer, no actúa de oficio” cuando ocurren las estafas, cuando además hay “mucha gente que no hace la denuncia”.



Como solución, el diputado tiene dos propuestas. Una es una sugerencia al BCU: “Si hay algo que se necesita para combatir la ciberdelincuencia es agilidad, y tener mecanismos estandarizados para que cuando se detecten los fraudes se congelen los fondos de las cuentas, porque si no, estamos a las risas”, planteó.



La otra solución del legislador es una idea que aseguró que intentará llevar adelante: crear un Registro Nacional de Ciberdelincuentes. “Porque hoy existe lo que se llaman mulas de dinero”, explicó el cabildante. “Son personas que se abren una cuenta para recibir fondos, después la cierran y van a otro banco y vuelven a abrirse una, sin que nadie revise sus antecedentes”, contó.



Una opción para llevar esta iniciativa adelante, concluyó el diputado, es incluir esta idea como un nuevo artículo de su proyecto que busca crear nueve delitos vinculados a la ciberdelincuencia, presentado semanas atrás con la firma de legisladores de todos los partidos -incluido el Frente Amplio-, y que ha recibido el apoyo expreso del ministro del Interior, Luis Alberto Heber.