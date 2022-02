¿Cuántos votos debe recibir el "SÍ" para ganar el referéndum contra 135 artículos de la LUC?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El próximo 27 de marzo de 2022 se realizará el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). En dicha jornada electoral, los ciudadanos uruguayos habilitados deberán votar por el "SÍ", en caso de querer hacer lugar al recurso de referéndum contra esos artículos, o "NO" si optan por no dar lugar a dicho recurso.

Además, hay otras dos opciones a la hora de votar: en blanco o anulado. Los últimos no son contabilizados como votos válidos y, por lo tanto, no interfieren en el resultado final. El voto en blanco, en cambio, se considerará "voto por 'NO'", de acuerdo a lo establecido en las leyes electorales.

El "SÍ" ganará el recurso del referéndum contra los 135 artículos de la LUC solo si recibe el 50% de los votos válidos + 1. Los votos válidos, de acuerdo a la ley 16.017, son aquellos votos por las papeletas y también los votos en blanco.

De acuerdo a lo publicado por la Corte Electoral, los habilitados para votar en esta jornada electoral son 2.684.131.