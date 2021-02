Cruce político por hotel 5 estrellas en Rocha: Cardoso le dijo a Kechichian que "es buena cosa soltar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La senadora Liliam Kechichian cuestionó el llamado a expresiones de interés para la construcción de un hotel cinco estrellas con casino privado en las costas de Rocha, por considerar que no es “el momento adecuado”. La exministra de Turismo dijo que esto podría perjudicar al hotel y casino Enjoy Punta del Este (ex Conrad) y al grupo Cipriani, que ganó la licitación para la construcción de un hotel de lujo con casino privado donde se encontraba el hotel San Rafael, también en Punta del Este. El ministro de Turismo, Germán Cardoso, respondió que “parecería que (Kechicihan) se volvió hincha fanática de los intereses del gran capital” y recordó que los principales dirigentes del Frente Amplio en Rocha apoyan el proyecto que lanzó el ministerio el 10 de febrero.

Por su parte, el gerente general de Enjoy, Ignacio Sarmiento, dijo a El País que la construcción de un hotel cinco estrellas con casino en Rocha no los perjudica, sino que los beneficia. “Desde el comienzo de la pandemia, si hay algo que ha sucedido con el gobierno nacional, es que nos ha cuidado y nos ha apoyado”, expresó Sarmiento.

Kechichian es la principal referente del FA en temas vinculados al turismo. En el año 2000 asumió como directora de Turismo y Recreación en la Intendencia capitalina. En 2005 fue a Diputados en lugar de Víctor Rossi, que pasó al gabinete. Al año siguiente se integró al Ejecutivo, como subsecretaria de Turismo, cargo que ocupó hasta 2012, cuando renunció Héctor Lescano y asumió como ministra. En febrero de 2020 renunció para asumir una de las dos bancas de Marea Frenteamplista en el Senado. El titular de la otra es Mario Bergara.

Cruce de críticas.

La senadora aseguró ayer en el programa Doble Clic de radio Del Sol que “no es la primera vez que se hace un llamado en Rocha” y recordó que “Rocha ya tuvo sus llamados (...), hubo un ofertante que ganó la licitación (en 2003), pero no pudo concretarla, porque la viabilidad no apareció”.



“Me parece que no es el momento de poner el centro en hoteles y casinos, cuando los hoteles y casinos están cerrando, y cuando en un departamento tan cercano, como es Maldonado de Rocha, hay una inversión como la de Cipriani que está con muchas dificultades, pero que contiene esencialmente un casino de alto nivel. Y ni qué hablar el Enjoy”, agregó.

Al ministro no le cayeron bien las críticas de su antecesora. “No me llaman la atención las declaraciones de la señora. Es la actitud que ella ha elegido tener: oponerse a todo y criticar a cómo dé lugar. Es tan contradictoria consigo misma que no resiste su propio archivo”, dijo Cardoso a El País. Y recordó que la exministra criticó hace dos meses la postergación del llamado a expresiones de interés para el hotel en Rocha. “El 15 setiembre en plena campaña electoral hasta el presidente de la República fue a Rocha a acompañar el anuncio del hotel 5 estrellas. Hoy está detenido. ¿Que pasó? El proyecto estrella se cae a menos de un mes de asumido el nuevo intendente”, tuiteó Kechichian el 8 de diciembre.

La senadora Liliam Kechichián. Marcelo Bonjour.

“En la vida es buena cosa soltar. Ella estuvo en el Ministerio de Turismo muchísimos años y el hecho de que ella no haya tenido la capacidad de concretar un desarrollo de estas características en las costas de Rocha, no debería llevarla a tener esta conducta de perro del hortelano, de no comer ni dejar comer. No debería enojarse ante la posibilidad de que nosotros pudiéramos lograr la radicación de una inversión de estas características”, agregó el ministro.