Cruce entre intendentes: “Cosse se corta sola”, dijo Olivera y sostuvo que falta a los congresos

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, señaló a su par de Montevideo, Carolina Cosse, por “cortarse sola” y faltar reiteradas veces al Congreso de Intendentes.

El señalamiento se dio durante la última reunión de jefes comunales, que se llevó a cabo ayer en la Asociación Rural de Florida, donde en lugar de la ingeniera asistió el director de Recursos Financieros de la comuna capitalina, Mauricio Zunino.



En el momento en que se discutía el punto siete del orden del día, referido a sentar una posición sobre el Congreso Anual Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), un evento que se desarrollará entre el 10 y el 14 de octubre en Corea del Sur y para el que hay un solo cupo para representar a Uruguay. En los días previos al Congreso de Intendentes, sus integrantes habían sido notificados de que Cosse pretendía ser la que viajase, según indicaron fuentes políticas a El País. Esto motivó la intervención de Olivera.

El jefe comunal de Paysandú le pidió al floridense Guillermo López, presidente del Congreso de Intendentes, que explicara en qué consistía el encuentro, “qué se elige allí y quiénes son elegibles”. Luego de una explicación técnica de Enrique Gallicchio, asesor de los 19 intendentes sobre asuntos internacionales, López confirmó que Cosse “está en conversaciones para ser parte de la gobernanza” del CGLU.



Zunino, en tanto, precisó que hay un acuerdo para postular a Cosse como presidenta de la CGLU, gestado entre Mercociudades -asociación integrada por ciudades del Mercosur y Unasur- y la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalistas (Flacma). Por lo tanto, planteó, sería lógico que la ingeniera viajara en representación de Uruguay.



Olivera, que ya había deslizado ante sus pares que Cosse no asiste “mucho” a las reuniones de los intendentes en el interior, reaccionó al anuncio del economista. “Ahora entiendo un poco menos”, dijo, y subrayó que si bien se sabía que Uruguay había sido convocado a elegir un delegado, hasta ese momento se desconocía la postulación de Cosse. Además, reiteró que la exministra de Industria “participa del congreso cuando puede”.

En diálogo con El País, Olivera reafirmó sus dichos: “Critico la falta de empatía de la Intendencia de Montevideo, puntualmente de la intendenta Carolina Cosse, en pretender disputar en nombre del país y de determinadas asociaciones internacionales un lugar en el concierto internacional y ni siquiera tener la deferencia mínima, ya no de venir al congreso, cosa que no hace, sino de conversarlo con sus colegas”.



“Ese es el país que no quiero: Montevideo por un lado y el resto del país por otro. Me parece que hay otros modelos mucho más virtuosos”, acotó. Y sentenció: “Se cortó sola”.



Para Olivera, “es innegable” que desde la intendencia “se ha operado“ para obtener la postulación. “Está cocinado el tema”, afirmó.

Fuentes de la intendencia consultadas por El País descartaron que Cosse falte más que el resto de los intendentes. Según indicaron, las comparecencias de Zunino se deben a que la ingeniera conformó un equipo de trabajo al que le confía asuntos puntuales. Aseguraron que la articulación entre departamentos, que está ligada a lo presupuestal, Cosse a veces opta por confiársela al director de Recursos Financieros, Zunino.



Asimismo, descartaron que la comuna haya buscado la postulación. Si bien Olivera lanzó la posibilidad de que Uruguay no asista al encuentro en Corea, sus pares blancos consideran que “sin duda” tiene que ir una delegación nacional, como planteó el intendente de Río Negro, Omar Lafluf. La decisión quedó en manos de López, que deberá tomar una determinación antes del próximo congreso, que se desarrollará en octubre.