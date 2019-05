“No creo que se haya picado la interna” blanca, dijo Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“No creo que se haya picado la interna, por lo menos en lo que a mí respecta no”, dijo el senador y precandidato del Partido Nacional (PN) Luis Lacalle Pou este lunes en rueda de prensa durante un acto de la Lista 404 en Avenida Brasil y la rambla.

La pregunta en relación a cómo ve el intercambio entre los precandidatos nacionalistas llegó después que se conociera en el arranque de la semana que el sector que respalda a Juan Sartori envió una carta al Directorio del PN para quejarse por agravios e insultos que, afirma, surgieron hacia el empresario en las últimas semanas dentro del propio partido.

“Yo no he dicho nada de mis compañeros, es más, todas las cosas que he dicho son cosas buenas en realidad porque las pienso”, dijo por su parte Lacalle Pou en la noche del lunes.

Pese a esto, el legislador expresó: “Me parece un reclamo que está en todo su derecho a hacer (Sartori). Particularmente, tengo buena relación con todos. No me siento representado en eso”.

“Esta es una interna civilizada”, afirmó Lacalle Pou.

El jueves pasado Búsqueda informó que Lacalle Pou se bajó de un debate que el semanario había organizado entre los precandidatos del PN para, en sus palabras, “cuidar” la unidad interna.

Por otro lado, consultado acerca la divulgación de mensajes contra él provenientes de números del exterior a través de WhatsApp en los últimos días, Lacalla Pou señaló que se trata de un tema “muy difícil” porque “hay gente dedicada para esto”. De todas maneras, agregó que considera que “Uruguay por suerte no se deja llevar por esas cosas”. “Seguramente mucha gente no me vote, pero no por eso”, indicó, aunque sí añadió que le preocupan estas prácticas por “la calidad de la democracia”.