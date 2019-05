Sector de Juan Sartori pide al PN que paren los insultos y agravios en su contra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El sector del precandidato nacionalista Juan Sartori envió una carta al Directorio del Partido Nacional para quejarse por los agravios e insultos que en las últimas semanas surgieron de integrantes del propio partido.

La carta, dirigida a la presidenta del Directorio, Beatriz Argimón, señala la "preocupación" que tiene el sector "por los constantes ataques a nuestro precandidato Juan Sartori, que surgen desde nuestras propias filas. Los mismos, además de ser actos de absoluta irresponsabilidad, son un grave atentado a la necesaria e imprescindible unidad partidaria".

"La constante campaña de agravios infundados y operativos maliciosos, que solo se explican por intereses subalternos, a la que está siendo sometido nuestro precandidato, no está en concordancia con la alta responsabilidad que pesa sobre la dirigencia del único partido que es alternativa real de cambio a la actual fuerza política que ejerce el gobierno", agrega la carta.

El dirigente Alem García, que apoya a Sartori, explica en la carta que firma que ante las constantes embestidas “nuestra actitud siempre ha sido de prudencia, no hemos entrado en el juego de responder con la misma moneda de la ofensa, aun teniendo sobradas razones y argumentos. Por el contrario, en cada circunstancia, se ha emitido un mensaje de cordialidad partidaria por parte de nuestro precandidato”.

En otro pasaje de la carta el sector deja claro que un partido político que aspira a ejercer el gobierno nacional, “no será merecedor de la confianza de la ciudadanía si se presenta dividido, con ataques irracionales y mal intencionados entre sus dirigentes, por la sencilla razón de que un partido dividido no da seguridad al país”.

Para García, las divisiones y los ataques difamatorios “se dan solo por temores y ambiciones de orden personal”.



En la carta, el sector de Sartori pide a Beatriz Argimón, que "a la mayor brevedad tome injerencia en los hechos de referencia, a efectos de llamar al orden a quiénes con insultos y agravios están atentando contra la imprescindible unidad partidaria”.

Este fin de semana, durante una recorrida por Rivera, el precandidato nacionalista habló sobre su posición en el partido en el marco de las elecciones internas así como las críticas que ha recibido desde que apareció en el terreno político.



Ganar las internas "es un sueño que casi se puede tocar" y por eso "tantos están tan asustados y nerviosos y caen en estar criticando todo el día sin saber bien por qué", explicó Sartori.

En sus discursos alentó a dejar de lado las críticas por tratarse de herramientas que "ya no dan resultados". "Enfoquemos nuestros esfuerzos en trabajar juntos para alcanzar nuestros objetivos y lograr mejorar la vida de la gente", indicó.



Además el precandidato habló sobre el crecimiento registrado en las encuestas en la que una lo posiciona por delante del precandidato y senador Jorge Larrañaga: "Todo el sistema político se está preguntando qué está pasando con Sartori, cómo puede estar segundo en la interna y creciendo, en un movimiento que parece imparable. Y es justamente porque no entienden que la política es esto. Es, antes que nada, la gente movilizándose, que cree con confianza. No las viejas estructuras, ni los apellidos, ni la tradición política, sino la gente con su corazón".