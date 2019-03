Cosse propone estímulo a obra pública

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La presidenciable frenteamplista Carolina Cosse anunció en Maldonado que la economía del gobierno que asumirá el próximo 1º de marzo -en caso que sea electa sucesora de Tabaré Vázquez- será de características keynesianas con un fuerte estímulo estatal a la obra pública.



“Como el trabajo es tan importante, yo propongo que la economía del próximo gobierno incorpore una activa política contracíclica”, afirmó Cosse durante el acto realizado por el MPP.



“Es tener cuestiones que contrarresten el viento en contra. ¿Saben qué es eso? Promover la inversión pública. Para promover la inversión pública ya hemos aprendido elementos y herramientas que tenemos. Tenemos que cuidar el déficit fiscal. Pero tenemos que crecer. Si no crecemos no vamos a tener aire para manejar el déficit. No podemos achicar, achicar y achicar. Tenemos que hacer algo para crecer, para que haya trabajo. Tenemos herramientas para promover la inversión pública. La inversión pública genera trabajo y genera las condiciones para el Uruguay del futuro”, dijo.



Cosse puso un clásico ejemplo keynesiano de estímulo a la economía: “Una carretera entre una ciudad y un pueblo pequeño hace que pasen cosas para que ese pueblo deje de ser pequeño. Y tenemos que construir todas las carreteras. Las físicas y de las otras. Por eso la fibra óptica fue tan importante porque es la que sienta las bases de la economía del futuro”, agregó.



Le precedieron en el uso de la palabra el expresidente José Mujica y el dirigente local Eduardo Antonini.



Mujica desafío a todos los sectores políticos a debatir el tema de la seguridad social antes que termine la presente legislatura.

Meritocracia.

El exmandatario planteó la idea de mejorar el aparato estatal a partir de la preparación de los funcionarios públicos. “Tenemos que luchar por un Estado moderno, meritocrático, donde la gente hace una carrera que no es sentarse a trabajar en el Estado para jubilarme dentro de cuarenta años. ¿Por qué? Porque el Estado se nos queda. Si se nos sigue burocratizando quedamos en manos de multinacionales. ¿Cuál es el proyecto de ellos? Privatizar todo. Sueñan con eso. Pero, ¿qué significa en Uruguay privatizar? Significa vender lo que tenemos valioso a los gringos. No tengo ninguna duda que si a Ancap la manejara la Shell estaría mejor administrada. No tengo dudas porque tendría menos empleados y dejaría más ganancia. Pero, se la llevarían ellos”, sostuvo.