Cosse y Larrañaga: el blanco se centró en la seguridad; la oficialista en los años del Frente

Fue una escena liceal: los alumnos se aprendieron los resúmenes de memoria, no dejaron librada al azar ninguna materia y, sin importar lo que les preguntara el profesor, recitaron los versos uno a uno. En el segundo debate electoral de esta campaña -y el primero en la historia que tiene como protagonista a una mujer- la mayor interacción estuvo en las bromas divulgadas en las redes sociales.

Carolina Cosse muestra una diapositiva que dice: “Un foniatra para Larrañaga”. Un niño lee bien de cerca un libro infantil y la inscripción señala “Cosse debatiendo”. Los internautas se divirtieron a costa de memes -ese concepto científico devenido en imágenes graciosas que circulan por internet. Pero su interés por lo que sucedía en la pantalla de Canal 4 fue cayendo con el paso de los minutos.



El debate tuvo un pico de rating más alto que el anterior: 24,7 puntos. Eso significa que más de 320 mil personas estaban sintonizando ese programa a la vez o, lo que es lo mismo, la suma de todos los televidentes de canal 10 y canal 12 en ese momento. Pero en el promedio global igualó al de Óscar Andrade y Ernesto Talvi porque el entusiasmo se fue desplomando (cerró con 13 puntos).



Y eso que el gran puñetazo de Jorge Larrañaga contra Cosse estuvo en el bloque final, en su mensaje a la ciudadanía: “Esperaba un mea culpa de quien dijo que (el Antel Arena) iba a costar US$ 40 millones y no 137…”. Es que en el resto, la contrincante del líder de Alianza Nacional no parecía ser la exministra de Industria, sino José Mujica.

Carolina Cosse en el debate electoral con Jorge Larrañaga. Foto: Marcelo Bonjour

“Mujica fue el ausente más presente”, resumió el especialista en Semiótica Fernando Andacht. Apareció, sin estar, cuando Larrañaga habló de “la cultura del Pato Celeste”, cuando refirió a la que la legalización de la marihuana “incrementó el consumo”, cuando ironizó con que “vale poco el título (universitario)” o cuando pidió la renuncia del ministro del Interior, el emepepista Eduardo Bonomi. “Tal vez por eso el senador fue de traje y corbata”, una postal antagónica a aquella campechana con la que se mostraba el expresidente Mujica. O tal vez esa haya sido su forma de mimetizar con su equipo, con los más de quince asesores que lo acompañaron detrás de cámara y que, en su mayoría, vestían un sobretodo largo como los abogados de antaño -cualquier similitud con la foto de las gabardinas y la denuncia de Ancap, ¿es casualidad?



Cosse, blusa blanca, pelo sujetado con moño y uñas pintadas de rojo, fue la contracara. A Andacht le hizo acordar a una canción de Fernando Cabrera, esa que dice “una dulzura distante”. Porque habló en volumen bajo, casi cansino, no entró en la discusión -léase no respondió directamente a las acusaciones-, sonrió a cámaras y terminó con un gesto de brazos simulando un abrazo.



En este sentido, el debate Larrañaga-Cosse fue una réplica de las publicidades que figuraban en las tandas. Larrañaga era el desafiante, el del sarcasmo, el que cuando le dicen “facho” se la “banca” y el que se plantó como oponente -mencionó más veces al Frente Amplio que al Partido Nacional. Cosse era la emotiva, la que se cobijaba en ser mujer, en la “vuelta al barrio” y la que cuando su contrincante le preguntaba por el paro general o la fuga de la cárcel, ella respondía con “prefiero hablar de desarrollo”.

Jorge Larrañaga en el debate electoral con Carolina Cosse. Foto: Marcelo Bonjour

La coyuntura le jugó una buena pasada a Larrañaga: cuatro presos (no cualquier preso) escapan de la Cárcel Central (no cualquier cárcel). Y eso le sirvió para defender su reforma constitucional. Pero Cosse no se quedó callada y se plantó bajo el paradigma de nuevos sueños, utopías: “Yo prefiero soñar con nuevos derechos que recortar derechos”. Es un modelo contra otro. O, como surgió en el debate, cómo se mira el vaso de agua: ¿Lleno o vacío?

Así fue la “batalla electoral” en las redes sociales ¿Quién ganó el debate? Desde que Daniel Castro dio inicio a la contienda televisiva, el enfrentamiento entre Carolina Cosse y Jorge Larrañaga acaparó la conversación en Twitter. Y, en este sentido, ambos precandidatos ganaron en visibilidad.



Cosse concentró el 86% de las charlas frenteamplistas en la red del pajarito celeste. Y Larrañaga el 74% entre los blancos. Así lo demuestra un estudio que realizó Illuminati, empresa de análisis de discurso político en redes sociales.



Eso sí: el director Diego Barcia explicó que la representante del Frente Amplio obtuvo mensajes más positivos que el líder de Alianza Nacional. De hecho Larrañaga concentró un tercio de tuits “negativos”. Una de sus frases finales, cuando dijo que en Uruguay “cierra un tambo cada 40 minutos”, fue motivo de múltiples chistes de los internautas.



Como sucedió en el primer debate televisivo luego de un cuarto de siglo, el de Óscar Andrade contra Ernesto Talvi, los asesores de los precandidatos estaban por momentos más pendientes de las redes sociales que de lo que pasaba en el estudio del canal.



Tanto es así que, en los dos equipos, había quienes tomaban las criticas en Twitter para aconsejar a sus asesorados: “Tenés que leer menos y mirar a cámara”, le decía un joven asesor a Cosse. “Reíte, no parezcas tan enojado”, le comentaba una señora a Larrañaga.



La etiqueta #EsConEllaEsAhora obtuvo más réplicas que #LarrañagaDebate, pero ninguna de ellas pudo contra la genérica #UruguayDecide. Solo en la primera tanda publicitaria, #UruguayDecide consiguió más de 7.200 tuits. ¿Qué significa? La conversación política volvió a superar a la deportiva o la de ocio, al menos por una hora y media y demostró que el debate atrapa en todas las pantallas.